Τρεις προσβάσιμες πειραματικές παραστάσεις της διεθνούς ομάδας ImPArt στην Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Πρωτότυπες, προσβάσιμες, διακαλλιτεχνικές παραστάσεις μικρής κλίμακας που συνδυάζουν χορό, χοροθέατρο, μουσικό θέατρο, μουσική, προβολές video και media, εικαστικές εγκαταστάσεις και αλληλεπίδραση μεταξύ κοινού και ερμηνευτών, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το κοινό της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στην παγκόσμια πρεμιέρα της ομάδας ImPArt με δυο αυτόνομες παραστάσεις: “Gravity and Other Attractions”, “The Little Prince” και μια εγκατάσταση-παράσταση με τίτλο “Re:construction”.

Οι παραστάσεις της διεθνούς ομάδας ImPArt (αποτελείται από περισσότερους από 50 καλλιτέχνες και ερευνητές από την Ελλάδα, Γερμανία, Ιταλία, Αρμενία και Ηνωμένο Βασίλειο) δίνουν έμφαση στην άμεση προσβασιμότητα, δηλαδή στην ισότιμη πρόσβαση κάθε καλλιτέχνη και θεατή στο τελικό καλλιτεχνικό προϊόν. Η κύρια διαφοροποίηση από τις μέχρι τώρα προσβάσιμες παραστάσεις είχε να κάνει με την προσέγγιση της ίδιας της προσβασιμότητας, δηλαδή με τη συνήθη ανάγκη μεσολάβησης πολλαπλών "μεταφράσεων" (ακουστική περιγραφή, υπερτιτλισμός κλπ) που στερεί από το κοινό την εμπειρία του άμεσου βιώματος της καλλιτεχνικής έκφρασης. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται, είναι: "Κατά πόσο η μεταφρασμένη τέχνη παραμένει τέχνη;"

Impart σημαίνει μεταδίδω, επικοινωνώ. Ως ακρώνυμο (Immediate Performing Arts), σημαίνει τις παραστατικές τέχνες χωρίς διαμεσολάβηση. Ο κύριος στόχος της διεθνούς ομάδας ImPArt είναι να αντιστραφεί το ερώτημα προκειμένου να εξαλειφθεί κάθε διαμεσολάβηση μεταξύ του καλλιτεχνικού προϊόντος και του κοινού. Τα όρια προσβασιμότητας μετατρέπονται σε πεδίο έμπνευσης, πειραματισμού και καινοτόμου δημιουργίας. Τα μέσα προσβασιμότητας γίνονται δημιουργικά εργαλεία σκηνικής έκφρασης και ενσωματώνονται στην παράσταση ως αναπόσπαστα στοιχεία της, διαμορφώνοντας την πλέον σύγχρονη αισθητική της πρόσβασης.

Η διεθνής ομάδα ImPArt είναι το αποτέλεσμα σύμπραξης 4 καλλιτεχνικών οργανισμών: Συνεργείο Μουσικού Θεάτρου (Ελλάδα), Sommertheater Pusteblume (Γερμανία), Oriente Occidente Festival (Ιταλία) και NCA Small Theatre (Αρμενία), ενώ στη φάση της διερεύνησης της προσβασιμότητας έχουν συνδράμει οι Claire Cunningham (Χορογράφος-Περφόρμερ, Σκωτία), Charlotte Darbyshire (Candoco Dance Company, Αγγλία), Sophia Alexanderson (Share Music, Σουηδία), Ben Evans (Disability Arts International, British Council) και πολλοί άλλοι. Οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν σε διεθνή φεστιβάλ όπως ORIENTE OCCIDΕΝΤΕ (Ροβερέτο, Ιταλία), SUMMERBLUT (Κολωνία Γερμανία) και αναγνωρισμένες σκηνές της Ευρώπης.







Λίγα λόγια για τις παραστάσεις:



“Gravity and Other Attractions”

Η Ακουστική Περιγραφή (ΑΠ ή Audio Description) είναι ένα μέσο που προστίθεται σε μια παράσταση όταν αυτή έχει ολοκληρωθεί, ώστε να την κάνει προσβάσιμη στο κοινό με προβλήματα όρασης. Το “Gravity” αντιστρέφει αυτή τη σειρά και κάνει την ΑΠ βασικό στοιχείο της δημιουργικής διαδικασίας της παράστασης: γίνεται το ποιητικό σενάριο το οποίο οι καλλιτέχνες της παράστασης καλούνται να ερμηνεύσουν. Τα δύο πρόσωπα του έργου, οι Λόλο και Τίκι, αντιλαμβάνονται τελείως διαφορετικά τον κόσμο αλλά συναντιούνται, σχετίζονται και συνδέονται σε μια παράλληλη αφήγηση στα όρια του χώρου και του χρόνου.

Σύλληψη-Ιστορία-Σκηνοθεσία: Κώστας Λαμπρούλης

Κείμενα: Max Greyson

Χορογραφία-Ερμηνείες: Sarah Bockers, Dodzi Dougban

Μουσική: Φίλιππος Ζούκας

Χορογραφική επιμέλεια: Wagner Moreira, Δέσποινα Μπουνίτση

Φλάουτο: Ine Vanoeveren

“The Little Prince”

Η παράσταση είναι εμπνευσμένη από το διάσημο παραμύθι του Γάλλου αεροπόρου και συγγραφέα Antoine de Saint-Exupéry. Είναι η ιστορία ενός παιδιού, του μικρού πρίγκιπα, που ταξιδεύει στο σύμπαν κερδίζοντας σοφία. Το κύριο θέμα της παράστασης εκφράζεται στο μυστικό που η αλεπού λέει στο μικρό πρίγκιπα: «Μόνο με την καρδιά μπορεί κανείς να δει καθαρά: ό,τι είναι ουσιώδες είναι αόρατο με το μάτι». Η ομάδα ερμηνευτών μικτών ικανοτήτων θα παρουσιάσει μια πλήρως προσβάσιμη παράσταση που χρησιμοποιεί πολλαπλές και διαφορετικές μορφές τέχνης για να φέρει τη μαγική ιστορία στη ζωή.

Διασκευή-Σκηνοθεσία: Vahan Badalyan

Κείμενo: Antoine de Saint-Exupéry

Ερμηνευτές: Aristide Rontini, Torben Schug, Giuseppe Comuniello, Tamara Aydinyan

Μουσική: Max Schweder

Χορογραφική επιμέλεια: Wagner Moreira, Αθηνά Μανώλη

Συμμετοχή: Ashot Marabyan

“Re:construction”

Η εγκατάσταση-περφόρμανς Re:Construcion βασίζεται σε μια έκθεση διαφορετικών videofilms που εξερευνούν τα όρια, τα ερεθίσματα και τις συνέπειες της αισθητηριακής αντίληψης. Πρόκειται για ένα παιχνίδι σύνδεσης της εικονικής, φυσικής, συναισθηματικής και διανοητικής πραγματικότητας. Στόχος, να αμφισβητούμε συνεχώς την αντιληπτική μας ικανότητα.

Σύλληψη-Σκηνοθεσία: Nikolas Jürgens, Nils Rottgardt

Ερμηνευτές: Lucy Wilke, Max Greyson, Franziska Wilke

Βίντεο: Nikolas Jürgens, Bernard Mescherowsky



Συντελεστές:

Μουσική διεύθυνση: Markus Brachtendorf

Σκηνικά-Κοστούμια: Sarah Haas

Σχεδιασμός φωτισμού: Christian Herbert

Visuals: Tim Stadie

Video: Patrick Waldmann

Υπερτιτλισμός: Maria Wünsche

Μετάφραση: Δήμητρα Ζαχαρούλη

Φωτογραφίες: Γιάννης Χατζηαντωνίου

Επιμέλεια κατασκευών: Δήμητρα Εξάρχου

Επιμέλεια κοστουμιών: Ελένη Ψύρρα

Διερμηνεία νοηματικής γλώσσας: Konstanze Bustian, Στέλλα Παπαντωνάτος

Βοηθός Παραγωγής: Lara Weiss

Σύμβουλος προσβασιμότητας: Andrea Eberl, Μυρτώ Γκανούρη

Συντονισμός Έργου ΣΜουΘ: Ανδρέας Αλμπάνης

Οργάνωση Παραγωγής ΣΜουΘ: Δήμητρα Ζαχαρούλη

Οργάνωση Παραγωγής: Lisette Reuter

Καλλιτεχνική Διεύθυνση: Κώστας Λαμπρούλης



Το έργο ImPArt χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe της Ε.Ε. από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, το Υπουργείο Πολιτισμού και Επιστημών Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, την Aktion Mensch και την NRW Kultur Sekretariat Wuppertal και υποστηρίζεται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Επιστημών του Δήμου Λαρισαίων.

Χορηγός: Las Ramblas



