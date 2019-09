Ζιμπάμπουε: Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο πρώην πρόεδρος Ρόμπερτ Μουγκάμπε

Απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών ο πρώην πρόεδρος της Ζιμπάμπουε Ρόμπερτ Μουγκάμπε. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Ζιμπάμπουε μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας και βρισκόταν στην εξουσία από το 1987 ως το 2017.

Σύμφωνα με το Reuters, ο πρώην πρόεδρος Μουγκάμπε πέθανε στη Σιγκαπούρη, όπου νοσηλευόταν συχνά τα τελευταία χρόνια.

Ο Μουγκάμπε ηγήθηκε ενός καθεστώτος, που έχει επανειλημμένα καταγγελθεί διεθνώς για μη σωστό τρόπο άσκησης της εξουσίας.

Εκδιώχθηκε από την εξουσία έπειτα από στρατιωτικό πραξικόπημα το Νοέμβριο του 2017 το οποίο τερμάτισε την επί 30 χρόνια κυριαρχία του.

Την είδηση του θανάτου του Μουγκάμπε επιβεβαίωσε ο νυν πρόεδρος της αφρικανικής χώρας, Έμερσον Μανανγκάγκουα, μέσω twitter.

It is with the utmost sadness that I announce the passing on of Zimbabwe's founding father and former President, Cde Robert Mugabe (1/2)