ΘΕΑΤΡΟ

Τετάρτη 11.9

«Οδός 19, αριθμός 15», παράσταση-ντοκουμέντο

Το Πολιτιστικό Ιδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) παρουσιάζει τη θεατρική παράσταση «Οδός 19, αριθμός 15», στον υπαίθριο χώρο του Ιστορικού Αρχείου του Ιδρύματος, στον Ταύρο. Θέατρο-ντοκουμέντο σχετικά με την εργατική προσφυγιά της Ελευθερούπολης Αττικής σε παράλληλη πορεία με την κλωστοϋφαντουργία Μουταλάσκη, με την ηθοποιό Νένα Μεντή, σε κείμενο-σκηνοθεσία Παρασκευής Καλογεράκη. Η παράσταση φωτίζει τον αγώνα επιβίωσης μιας εργάτριας στη «Μουταλάσκη», της Κλειώς Χατζηαλέξη, μιας από τις πολλές, πραγματικές και άγνωστες ηρωίδες του Μεσοπολέμου. Στις 9 μ.μ. Δωρίδος 2 και λεωφόρος Ειρήνης 14.

ΧΟΡΟΣ

Κυριακή 8.9

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δευτέρα 9.9

Με μια κιθάρα ή ένα λαούτο

Ο Αλκίνοος Ιωαννίδης αποχαιρετά το καλοκαίρι με μια σόλο εμφάνιση. Μόνος επί σκηνής, παίζει και ερμηνεύει τα τραγούδια του στην απλούστερη μορφή τους, μεταφέροντάς μας στη στιγμή της δημιουργίας τους. Με μια κιθάρα ή ένα λαούτο μοιράζεται αισθήματα, σκέψεις, όνειρα και πραγματικότητες. Στις 9 μ.μ.

Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, Γκάζι.

ΘΕΑΤΡΟ

Δευτέρα 9.9

Η τραγική ιστορία της Επίφανι Γκούντμαν

Ο θεατρικός μονόλογος «HIV» του Θανάση Τριαρίδη, μετά την επιτυχία στο Βερολίνο, έρχεται στην Ελλάδα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Απόψε η πρώτη παράσταση στο Faust. Αφηγείται την τραγική ιστορία της Νιγηριανής πόρνης Επίφανι Γκούντμαν. Πρωταγωνιστεί η Βασιλική Κυπραίου. Στις 9 μ.μ.

Καλαμιώτου 11, Αθήνα.

ΘΕΑΤΡΟ

Πέμπτη 12.9

«Ικέτιδες» με τρεις ηθοποιούς, δύο μουσικούς

Ο Δήμος Αβδελιώδης (φωτ.) μεταφράζει και σκηνοθετεί τις «Ικέτιδες» του Ευριπίδη. Στη σκηνή ανεβαίνουν τρεις ηθοποιοί (Ρούσσου, Ματαφιά, Λιώση) και δύο μουσικοί (Βιλιώτης, Κολοβός). Η παράσταση στηρίζεται αποκλειστικά στη διαχείριση της εκφοράς του λόγου ως πρωτογενούς φορέα του νοήματος. Στις 9 μ.μ., Πειραιώς 206, Ιδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

MΟΥΣΙΚΗ

Παρασκευή 13.9

Η Ειρήνη Σκυλακάκη στο Gazarte

Με τραγούδια από όλη τη δισκογραφία της αποχαιρετάει το καλοκαίρι η Ειρήνη Σκυλακάκη. Θα ερμηνεύσει, στο Gazarte, αγαπημένες διασκευές, κομμάτια από τον επερχόμενο τέταρτο προσωπικό της δίσκο, αλλά και από ένα νέο project, το «Hydra», με συνθέσεις εμπνευσμένες από τη μουσική του Λέοναρντ Κοέν. Στις 8 μ.μ. Βουτάδων 32-34.

ΟΠΕΡΑ

Παρασκευή 13.9

Το Θέατρο Πέτρας υποδέχεται την «Αΐντα»

Η όπερα «Αΐντα» του Τζουζέπε Βέρντι παρουσιάζεται στις 8.30 μ.μ. στο Θέατρο Πέτρας, ανοίγοντας τη νέα καλλιτεχνική σεζόν για τη Φιλαρμόνια Ορχήστρα Αθηνών. Στους κύριους ρόλους οι Φίλιππος Μοδινός (Ρανταμές), Κασσάνδρα Δημοπούλου (Αμνερις), Yamel Domort (Αΐντα). Τη μουσική διεύθυνση έχει ο Βύρων Φιδετζής. Θέατρο Πέτρας

Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι στο Ηρώδειο

Τo μουσικοθεατρικό ονειρόδραμα «Ο χιονάνθρωπος και το κορίτσι. Πόσο μεγάλο είναι ένα “πάντα”;», βασισμένο στο γνωστό μυθιστόρημα του «ποιητή παραμυθιών» Ευγένιου Τριβιζά, παρουσιάζει η Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία (Αρσάκεια - Τοσίτσεια Σχολεία) την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019, στις 9.00 μ.μ., στο Ηρώδειο, για μία μόνο παράσταση. Τη μουσική συνέθεσε ειδικά για την παράσταση ο Γιώργος Χατζηνάσιος. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φωκάς Ευαγγελινός, τα σκηνικά και τα κοστούμια η Ελλη Παπαγεωργακοπούλου, τον σχεδιασμό φωτισμών ο Γιώργος Τέλλος και τις βιντεοπροβολές ο Χρήστος Μαγκανάς. Συμμετέχουν οι: Χάρης Ανδριανός, Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Νάντια Κοντογεώργη, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Δημήτρης Πιατάς, Χρήστος Σπανός, Τώνια Σωτηροπούλου, Aποστόλης Τότσικας. Μαζί τους οι: Μάριος Κρητικόπουλος, Χρήστος Νικολάου, Ιωάννα Πιατά, Κατερίνα Σούσουλα, Δημήτρης Τσακάλας. Τα τραγούδια αποδίδουν ο Μουσικός Ομιλος των Αρσακείων - Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης και η χορωδία GraduArti των αποφοίτων. Μουσική διεύθυνση: Στάθης Σούλης. Eνορχήστρωση - επεξεργασία μουσικού υλικού: Θωμάς Κοντογεώργης. Τα έσοδα της παράστασης θα διατεθούν υπέρ του ταμείου υποτροφιών των σχολείων τής Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας.



Ωδείο Ηρώδου Αττικού. 12 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 9 μ.μ.

ΧΟΡΟΣ

Κυριακή 8.9

Διακαλλιτεχνικές παραστάσεις μικρής κλίμακας που συνδυάζουν χορό, χοροθέατρο, μουσικό θέατρο, μουσική, προβολές video και media, εικαστικές εγκαταστάσεις και αλληλεπίδραση μεταξύ κοινού και ερμηνευτών, θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει το κοινό της Εναλλακτικής Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, στην παγκόσμια πρεμιέρα της ομάδας ImPArt με δύο αυτόνομες παραστάσεις: «Gravity and Other Attractions» και «The Little Prince» και μια εγκατάσταση-παράσταση με τίτλο «Re:construction». Στις 8 μ.μ. με ελεύθερη είσοδο.

Συγγρού 364.

ΘΕΑΤΡΟ

Κυριακή 8.9

Η παιδική παράσταση «Η Δόνα Τερηδόνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας» του Ευγένιου Τριβιζά ανεβαίνει στην «Παραμυθοχώρα» σήμερα, στις 15, στις 22 και στις 29 Σεπτεμβρίου, στις 12.30 μ.μ. Τις ίδιες ακριβώς ημερομηνίες, στις 11 π.μ., ανεβαίνει και η παράσταση «Τα τρία γουρουνάκια» για παιδιά 2-6 ετών. Αναπαύσεως 14 και Τυρταίου 1, Μετς.



Δευτέρα 9.9

Μετά τη μεγάλη επιτυχία των παραστάσεων του έργου «Συνομιλίες Γυναικών - Woolf vs Joyce», το οποίο παρουσίασε η ομάδα «Σχήμα εκτός Αξονα» πέρυσι στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα, οι «Συνομιλίες» επανέρχονται για δεύτερη χρονιά με πρώτο σταθμό την Αθήνα και το Θέατρο Αλκμήνη. Ερμηνεύει η Αναστασία Θεοφανίδου, σκηνοθετεί ο Νίκος Βουδούρης. Στις 9.30 μ.μ.

Αλκμήνης 8-12.

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τρίτη 10.9

Στο πλαίσιο του φεστιβάλ #ΜουσικήΤεχνόπολη εμφανίζεται απόψε και αύριο ο Γιάννης Χαρούλης με την μπάντα του. Τεχνόπολις, Γκάζι.



Παρασκευή 13.9

Στο πρόγραμμα του Fougaro Jazz Festival #7 εμφανίζονται οι Happy Dog Project από τις 9.30 μ.μ. έως τις 10 μ.μ., ενώ από τις 10.30 μ.μ. έως τις 11.30 μ.μ. τη σκυτάλη παίρνουν οι Flying Jazz Trio.

Φουγάρο, Ναύπλιο.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Παρασκευή 13.9

Στο πλαίσιο του Park your Cinema, της ενότητας υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Ξέφωτο του Πάρκου προβάλλεται στις 8.30 μ.μ. η θρυλική ταινία «Οι ατσίδες με τα μπλε» (1980), με τους Τζον Μπελούσι και Νταν Ακροϊντ, σε σκηνοθεσία Τζον Λάντις.

Συγγρού 364.

ΒΙΒΛΙΟ

Σάββατο 14.9

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο παρουσιάζουν σε θεατρικό αναλόγιο το βιβλίο του Δημήτρη Πιατά «Σινέ Λαύκος» στις 7 μ.μ., στο 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο, στη σκηνή «Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης». Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης και ο Δημήτρης Πιατάς. Ζάππειο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Σάββατο 14.9

Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων μνήμης «Μικρασία Χαίρε!», θα πραγματοποιηθεί προγραμματισμένη ξενάγηση στα Μουσεία της Εστίας Νέας Σμύρνης από την έφορο των μουσείων Θέμιδα Παπαδοπούλου. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης θα προβληθεί το ντοκιμαντέρ: «1922: Ο μεγάλος ξεριζωμός» – ο απεσταλμένος του National Geographic στην περιοχή της Σμύρνης εξιστορεί ως αυτόπτης μάρτυρας και φωτίζει με τον διαυγέστερο τρόπο τα γεγονότα του 1922 και 1923 που χάραξαν την ιστορία των δύο λαών στις επόμενες δεκαετίες μέχρι και σήμερα. Η ξενάγηση ξεκινά στις 11 π.μ. Κωνσταντίνου Παλαιολόγου 1, Νέα Σμύρνη.

ΔΩΡΕΑΝ

ΒΙΒΛΙΟ

Τρίτη 10.9

Οι εκδόσεις Αντίποδες παρουσιάζουν τον Γάλλο συγγραφέα Εντουάρ Λουί (φωτ.) την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου και ώρα 8 μ.μ. στο Public Café Συντάγματος. Δύο βιβλία του κυκλοφορούν στα ελληνικά από τους «Αντίποδες»: «Να τελειώνουμε με τον Εντύ Μπελγκέλ» και η «Ιστορία της βίας». Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τον Δημήτρη Παπανικολάου (καθηγητή πανεπιστημίου) και τον Κωστή Καρπόζηλο (ιστορικό, διευθυντή των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας). Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και θα υπάρχει ταυτόχρονη μετάφραση.



Παρασκευή 13.9

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο παρουσιάζουν το βραβευμένο μυθιστόρημα του Γιώργου Συμπάρδη (φωτ.) «Αδέλφια» την Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου, στις 9 μ.μ., στο 48ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο Ζάππειο, στη σκηνή «Γιώργος Σεφέρης». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η ποιήτρια-κριτικός λογοτεχνίας Αννα Αφεντουλίδου και ο συγγραφέας-κριτικός λογοτεχνίας Χρίστος Κυθρεώτης. Ο συγγραφέας θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού και θα υπογράψει αντίτυπα του βιβλίου του.

​ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Τρίτη 10.9

Στο πλαίσιο του 4ου Μεσογειακού Φεστιβάλ, όπου η Ισπανία είναι η τιμώμενη χώρα, το Ινστιτούτο Θερβάντες θα παρουσιάσει τη σημαντική συλλογή έργων ζωγραφικής που διαθέτει. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας και τον Δήμο Καλλιθέας. Εγκαίνια: Τρίτη 10/9 στις 7 μ.μ στη Δημοτική Πινακοθήκη Λασκαρίδου (Φιλαρέτου και Λασκαρίδου 120). Είσοδος ελεύθερη.