«Καίγεται» η Μόντσα: Πρώτος τίτλος της Ferrari μετά από 9 χρόνια με πρωτιά του Λεκλέρκ

H πρώτη νίκη της Ferrari στο... σπίτι της, για πρώτη φορά μετά από εννέα χρόνια, είναι γεγονός.

Πρωταγωνιστής της επιστροφής στην κανονικότητα, ο Σαρλ Λεκλέρκ, ο οποίος - μία εβδομάδα μετά τη νίκη στο Σπα και τη χθεσινή pole position - κατέκτησε και την καρό σημαία στο Γκραν Πρι της Μόντσα στην Ιταλία.

Nobody does atmosphere quite like the Tifosi #F1 #ItalianGP pic.twitter.com/64eNT0nJl6