Ένα αρχαίο… iphone ανακαλύφθηκε σε ανασκαφή στη Σιβηρία (φωτογραφίες)

Μπροστά σε μία απίστευτη ανακάλυψη βρέθηκαν οι αρχαιολόγοι που συνεχίζουν τις ανασκαφές στη ρωσική «Ατλαντίδα» - σε δύο νεκροπόλεις στη νότια Σιβηρία, οι οποίες ήρθαν στην επιφάνεια όταν υποχώρησε η στάθμη των υδάτων της τεράστιας λίμνης Σαγιάν.

Σε μια μεγάλη έκταση στη Δημοκρατία του Tuva, κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία, έχουν βρεθεί – εκτός των άλλων – δεκάδες ασύλητοι τάφοι πλούσιων και επιφανών αρχαίων Ούνων νομάδων, με σκελετούς, μούμιες, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα.

Ένα εύρημα των αρχαιολόγων ωστόσο που φέρνουν στη δημοσιότητα τα ρωσικά μέσα, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό καθώς μοιάζει με ένα σύγχρονο … iphone!

Σύμφωνα με την εφημερίδα Siberian Times, το αντικείμενο βρέθηκε το 2016 μέσα σε έναν τάφο με έναν γυναικείο σκελετό, στη νεκρόπολη Ala-Tey.

Χιουμοριστικά, οι αρχαιολόγοι ονόμασαν την αρχαία γυναίκα «Νατάσσα» και το αξεσουάρ της iphone. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την πόρπη μίας ζώνης ηλικίας 2,137 ετών, με την οποία θάφτηκε η επιφανής Νατάσσα, την εποχή της αρχαίας φυλής των νομάδων Xiongnu.

Με διαστάσεις 18cm επί 9cm, η πόρπη είναι κατασκευασμένη από μαύρο αεριωθούμενο πολύτιμο λίθο (σαν λιγνίτης) με ένθετες διακοσμήσεις από τιρκουάζ, καρνεόλη και μαργαριτάρι.

«Η ταφή της Νατάσα με το iPhone Xiongnu παραμένει ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σε αυτό τον τάφο» δήλωσε ενθουσιασμένος ο αρχαιολόγος Δρ. Πάβελ Λεους.

«Ο χώρος αυτός είναι μια επιστημονική αποκάλυψη», δήλωσε από την πλευρά της η Δρ. Marina Kilunovskaya από το Ινστιτούτο Ιστορίας και Πολιτισμού της Αγίας Πετρούπολης, το οποίο ηγείται της αρχαιολογικής αποστολής στην Tuva.

