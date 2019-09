Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκλεισε τους λογαριασμούς τους στα social media για «απεξάρτηση» (βίντεο)

Την απόφασή του να κλείσει όλους τους λογαριασμούς τους στα social media ανακοίνωσε λίγες ώρες πριν από την παρουσία του στο Davis Cup στο Τατόι, ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας αποφάσισε να κάνει «απεξάρτηση» από το Facebook, Twitter και Instagram με σκοπό να αφοσιωθεί αποκλειστικά στην οικογένεια του, στα αγαπημένα του πρόσωπα και παράλληλα να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την προσωπική του ζωή, όπως έγραψε ο ίδιος.

«Ο λόγος που αποφάσισα να το κάνω αυτό είναι για να ανανεωθώ, να έρθω πιο κοντά με ανθρώπους που μετράνε για μένα και όχι να είμαι συγκεντρωμένος σε ανθρώπους που δε γνωρίζω, σε ανθρώπους που δεν έχουμε κάποια σχέση. Κάνοντάς το αυτό θα έχω περισσότερο χρόνο για τους αγαπημένους μου ανθρώπους, τους ανθρώπους για τους οποίους νοιάζομαι περισσότερο. Δε νομίζω να το μετανιώσω, γιατί είναι σαν απεξάρτηση… είναι απεξάρτηση. Είμαι σίγουρος πως θα με κάνει να αισθανθώ καλύτερα, θα μείνω έκπληκτος αν δεν συμβεί αυτό. Δε ζούμε τις στιγμές και αυτό είναι που με τρομάζει – θέλω να είμαι παρών», τόνισε ο Έλληνας πρωταθλητής, σε ένα από τα βίντεο που ανήρτησε ο γυμναστής του, Χρήστος Φιωτάκης και αναπαράχθηκαν από τους χρήστες των social media.

I think it’s a great idea, hope he sticks it out. pic.twitter.com/BPfRnLGIwW

Σε ένα από αυτά, ο Τσιτσιπάς φαίνεται να σβήνει από το κινητό του τις εφαρμογές Facebook, Instagram, Twitter και Messenger.

«Είμαι εκτός, ίσως τα πούμε ξανά σε έναν μήνα ή σε ένα χρόνο. Adios muchachos! (Αντίο παιδιά)», ήταν η τελευταία ανάρτηση του Στ. Τσιτσιπάς στο Τwitter το Σάββατο.

I am out, might see you again in a month or a year. Adios muchachos! #SocialMediaDetox