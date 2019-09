Συγγνώμη από τον Εμανουέλ Μακρόν στον Εντι Ράμα για τη γκάφα με τον εθνικό ύμνο της Αλβανίας

Συγγνώμη από τον Αλβανό πρωθυπουργό Εντι Ράμα ζήτησε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για το μπέρδεμα με το άκουσμα των εθνικών ύμνων στο ματς των προκριματικών του EURO 2020 με την Αλβανία.

Ειδικότερα, πριν από την έναρξη του αγώνα αντί να ακουστεί ο εθνικός ύμνος της Αλβανίας έπαιξε αυτός της Ανδόρας. Οι διοργανωτές, στην προσπάθειά τους να διορθώσουν το λάθος προχώρησαν σε ακόμα μια γκάφα ζητώντας συγγνώμη από την... Αρμενία.

Η έκπληξη μάλιστα ήταν εμφανώς ζωγραφισμένη στα πρόσωπα και των παικτών της Αλβανίας, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο βίντεο.

The confused faces on the Albania players when they realise it’s the wrong national anthem pic.twitter.com/RVgRJEtTEU