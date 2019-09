Ινδή γέννησε δίδυμα για πρώτη φορά σε ηλικία 74 ετών (βίντεο)

Η 74χρονη Erramatti Mangayamma από την Ινδία πιθανότατα θα γραφτεί στο βιβλίο Γκίνες – και στην Ιστορία – ως η γηραιότερη γυναίκα που έγινε μητέρα.

Για πρώτη φορά η ηλικιωμένη γυναίκα απέκτησε παιδιά με τη μέθοδο τςη εξωσωματικής γονιμοποίησης και γέννησε με καισαρική τομή δίδυμα, σε ιδιωτική κλινική στην πόλη Guntur.

Η Mangayamma, που παντρεύτηκε με το 80χρονο σύζυγό της E. Raja Rao το 1962, δεν μπορούσε να συλλάβει φυσικά για χρόνια. Τελικά έμαθε για την in vitro γονιμοποίηση (IVF) από μία γειτόνισσά της που έμεινε με αυτό τον τρόπο έγκυος σε ηλικία 55 ετών.

Καθώς η ίδια είχε μπει εδώ και χρόνια στην εμμηνόπαυση, αποφάσισε να τεκνοποιήσει με ωάρια δότριας και το σπέρμα του συζύγου της.

«Τόσο η μητέρα όσο και τα μωρά είναι πολύ καλά στην υγεία τους. Δέκα γιατροί παρακολουθούσαν προσεκτικά για εννέα μήνες την υγεία της. Αυτό είναι ιατρικό θαύμα» δήλωσε ο επικεφαλής μαιευτήρας που ξεγέννησε με καισαρική την 74χρονη γυναίκα.

