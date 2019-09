Σάλος από την παραίτηση του "Mr Order" στην Βρετανία

Ο εμβληματικός πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων Τζον Μπέρκοου - γνωστός για το βροντερό πρόσταγμά του "order" με το οποίο επαναφέρει την τάξη στην κοινοβουλευτική αίθουσα - ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από το πόστο του μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, καταληκτική ημερομηνία για το Brexit, προκαλώντας «σεισμό» στα social media της Βρετανίας.

