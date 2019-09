M. Σχοινάς: Να μεταφράσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες σε πραγματικά αποτελέσματα

Την ικανοποίησή του για την επιλογή του στη θέση του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιου για την προστασία του ευρωπαϊκού τρόπου ζωής εξέφρασε ο Μαργαρίτης Σχοινάς μέσω Twitter.

«Είμαι ενθουσιασμένος που προτάθηκα για αντιπρόεδρος για την Προστασία του τρόπου ζωής μας, καλύπτοντας μετανάστευση, ασφάλεια, απασχόληση και παιδεία. Είμαι έτοιμος να ξεκινήσω δουλειά και ανυπομονώ να συζητήσω με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το πώς μπορούμε να μεταφράσουμε τις πολιτικές μας προτεραιότητες σε πραγματικά αποτελέσματα για τους Ευρωπαίους», έγραψε ο κ. Σχοινάς.

Thrilled to be nominated as VP for Protecting our Way of Life covering #migration, #security, #employment, #education. Ready to get down to work & looking forward to discussing with @Europarl_EN about how we can translate our political priorities into real results for Europeans. pic.twitter.com/H4ZMrS2Gz7