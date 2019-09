Επεισοδιακό το μεταμεσονύχτιο κλείσιμο της βρετανική βουλής μέχρι τις 14 Οκτωβρίου (βίντεο – φωτογραφίες)

Μετά από άλλη μία μαραθώνια και εκρηκτική συζήτηση και ψηφοφορία κατά του Brexit χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου, αργά χθες τη νύχτα - για την ακρίβεια στη μία τα ξημερώματα της Τρίτης - το Βρετανικό κοινοβούλιο ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της σεζόν 2017-2019.

Η αναστολή των εργασιών της Βουλής θα ισχύσει ως τη 14η Οκτωβρίου,δηλαδή δύο εβδομάδες πριν από την 31η Οκτωβρίου, ημερομηνία της εξόδου της Βρετανίας από την ΕΕ.

Μετά από μία πολύωρη διαδικασία, η Βουλή ψήφισε «όχι» για δεύτερη φορά στην πρόταση του Τζόνσον για πρόωρες εκλογές πριν το Brexit , ενώ ο βρετανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι δεν πρόκειται να καταθέσει αίτημα στην ΕΕ για παράταση, αν και πλέον είναι υποχρεωμένος από τον νόμο.

Last night the ceremony of prorogation took place in the House of Lords, ending the 2017-2019 session of Parliament.



UK Parliament will now be prorogued until the 14 October, when the Queen will mark the new session at the State Opening. See the prorogation in photos here pic.twitter.com/SWUJ5qEUGx