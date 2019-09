Η μεγάλη επιστροφή του Έντι Μέρφι στο "Saturday Night Live" μετά από 35 χρόνια

Ενθουσιασμένος που θα επιστρέψει μετά από 35 χρόνια στο τηλεοπτικό σόου "Saturday Night Live" δήλωσε ο Έντι Μέρφι, ο οποίος συμμετέχει στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο για να προωθήσει το "Dolemite Is My Name", ταινία που χαρακτήρισε μία από τις καλύτερες που έχει κάνει.

Ο διάσημος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην ταινία που έχει θέμα τη ζωή του Ρούντι Ρέι Μουρ, ηθοποιού, τραγουδιστή και κινηματογραφικού παραγωγού, ο οποίος είναι γνωστός ως ο «πατέρας της ραπ». Ο Ρούντι Ρέι Μουρ ηχογράφησε τα κωμικά άλμπουμ Dolemite στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και από τα έσοδα χρηματοδότησε την ταινία του 1975 "Dolemite", στην οποία πρωταγωνίστησε ως μαστροπός και ήρωας γκέτο.

Χάρη στον νέο χαρακτήρα που υποδύεται στη μεγάλη οθόνη, ο Έντι Μέρφι θα έχει τον ρόλο οικοδεσπότη στο εορταστικό επεισόδιο του SNL, στις 21 Δεκεμβρίου.

«Όλα ξεκίνησαν εξαιτίας της ενέργειας του χαρακτήρα» αποκάλυψε ο ηθοποιός στο ET Canada τονίζοντας ότι είναι «πραγματικά ενθουσιασμένος που επιστρέφει στο σόου».

Αρνήθηκε ωστόσο να πει περισσότερα για τον ρόλο του ως οικοδεσπότης του SNL. «Θα είμαι εγώ. Αυτό θα κάνουμε, θα είμαι απλά ο εαυτός μου» ανέφερε.

Ο Έντι Μέρφι από το 1980 έως το 1984 ήταν ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του κωμικού τηλεοπτικού σόου "Saturday Night Live".