Ο Τραμπ απέλυσε τον σύμβουλο ασφαλείας Τζον Μπόλτον

Την παραίτηση του Τζον Μπόλτον, του συμβούλου του σε θέματα εθνικής ασφάλειας, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι «διαφωνούσε έντονα» με πολλές από τις εισηγήσεις του.

«Ενημέρωσα τον Τζον Μπόλτον χθες το βράδυ ότι οι υπηρεσίες του δεν χρειάζονται πλέον στον Λευκό Οίκο. Διαφώνησα έντονα με πολλές από τις εισηγήσεις του, όπως και άλλοι στην κυβέρνηση», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter, διευκρινίζοντας ότι θα ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του την επόμενη εβδομάδα.

«Ζήτησα από τον Τζον την παραίτησή του και μου την υπέβαλε σήμερα το πρωί», πρόσθεσε.

Να σημειωθεί ότι περίπου μία ώρα νωρίτερα, είχε ανακοινωθεί επισήμως ότι ο Μπόλτον επρόκειτο να παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Μάικ Πομπέο, χωρίς ωστόσο να διευκρινιστεί το θέμα.

Ο Μπόλτον, ο τρίτος στη σειρά σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Τραμπ, ήταν γνωστό ευρέως ότι πίεζε τον πρόεδρο να τηρήσει σκληρή γραμμή σε διάφορα θέματα, όπως για παράδειγμα απέναντι στη Βόρεια Κορέα. Ήταν επίσης ο αρχιτέκτονας της σκληρής γραμμής απέναντι στο Ιράν και συνηγορούσε υπέρ μιας πιο αυστηρής προσέγγισης σε θέματα που αφορούν τη Ρωσία και το Αφγανιστάν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στις σχέσεις της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος έστελνε διφορούμενα και αντικρουόμενα μηνύματα, δηλώνοντας μεταξύ άλλων πρόθυμος να συναντηθεί και να διαπραγματευτεί με την ιρανική ηγεσία.

Ο Μπόλτον ανέλαβε αυτήν τη θέση τον Απρίλιο του 2018, αντικαθιστώντας τον Χ.Ρ. ΜακΜάστερ. Κάποιες φορές ήρθε σε σύγκρουση με τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, έναν από τους πιστότερους υπουργούς του Τραμπ.

Ο ίδιος πάντως, με μια λακωνική και αινιγματική ανάρτησή του στο Twitter, έδωσε μια διαφορετική εκδοχή των γεγονότων από εκείνη που παρουσίασε ο Τραμπ: "Προσφέρθηκα να παραιτηθώ χθες το βράδυ και ο πρόεδρος Τραμπ είπε: Ας το συζητήσουμε αύριο", έγραψε.

