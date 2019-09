Φώκιες, ιππόκαμποι και δελφινοειδή επανεμφανίστηκαν στον Τάμεση (βίντεο)

Για 60 χρόνια ο ποταμός Τάμεσης είχε ανακηρυχθεί «βιολογικά νεκρός» καθώς η βιομηχανική δραστηριότητα που είχε αναπτυχθεί παραπλεύρως του ποταμού είχε ως αποτέλεσμα ο Τάμεσης να μεταμορφωθεί σε ένα τοξικό περιβάλλον αδύνατο να φιλοξενήσει ζωή.

Ομως, χάρη στους αυστηρότερους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, τα αναβαθμισμένα συστήματα αποβλήτων και πολλά έργα υποδομών που προώθησε η βρετανική κυβέρνηση, αλλά και με την ταυτόχρονη απομάκρυνση της «σκληρής» βιομηχανία από τις όχθες του Τάμεση, εκατοντάδες είδη επανεμφανίστηκαν στον ποταμό.

Did you know that grey seals, harbour #seals and harbour #porpoises all live in the #Thames? #LondonRiversWeek pic.twitter.com/GUkbR0KYYr