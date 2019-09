Στο πλαίσιο της Art Athina θα πραγματοποιηθεί ένα πρόγραμμα περφόρμανς από εικαστικούς καλλιτέχνες, το οποίο θα εξετάσει την εξέλιξη του καλλιτεχνικού είδους της περφόρμανς από το θέατρο έως τη σημερινή της εφαρμογή σε άλλες μορφές τέχνης.

Επειτα από αναβολές και γραφειοκρατικές περιπέτειες, η 24η Art Athina θα υποδεχθεί το κοινό της το Σάββατο 14 Σεπτεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο με τη συμμετοχή 36 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το κύριο πρόγραμμα της έκθεσης, που διοργανώνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αιθουσών Τέχνης, πλαισιώνεται από σειρά εκδηλώσεων και δράσεων, περφόρμανς, βίντεο καλλιτεχνών και εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Απουσιάζει, ωστόσο, το βραβείο Copelouzos Art Athina που συνοδευόταν από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, μια θετική πρωτοβουλία που ανακοινώθηκε και απονεμήθηκε πέρυσι, αλλά δεν βρήκε φέτος τη συνέχειά της.

Οι προβολές με βίντεο καλλιτεχνών θα πραγματοποιηθούν το τελευταίο βράδυ της διοργάνωσης (16/9) στον θερινό κινηματογράφο Αίγλη Ζαππείου. Τα βίντεο είναι επιλογές από το «Daata Editions», μια πλατφόρμα νέων καλλιτεχνών που δουλεύουν με κινούμενη εικόνα και ήχο, το Ιδρυμα ΔΕΣΤΕ, καθώς και ανεξάρτητους Ελληνες και ξένους καλλιτέχνες. Στο πρόγραμμα συζητήσεων του θεσμού οι καλεσμένοι ομιλητές από τον κόσμο της τέχνης (τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες) θα συζητήσουν στους χώρους της φουάρ με κεντρικό άξονα το ερώτημα «Το μέλλον είναι το τώρα;».

Στο πλαίσιο της Art Athina θα πραγματοποιηθεί επίσης ένα πρόγραμμα περφόρμανς από εικαστικούς καλλιτέχνες που εκπροσωπούνται από τις συμμετέχουσες γκαλερί με την επιμέλεια της επίκουρης καθηγήτριας στο City University New York και συντονίστριας στο Raymond Pettibon Studio, Σωζήτας Γκουντούνα. Το πρόγραμμα θα εξετάσει την εξέλιξη του καλλιτεχνικού είδους της περφόρμανς από το θέατρο έως τη σημερινή της εφαρμογή σε άλλες μορφές τέχνης.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της διοργάνωσης έχει τίτλο «Art Athina - We are the future» και είναι σχεδιασμένο από τον μη κερδοσκοπικό διεθνή κοινωνικό φορέα Σύγχρονης Τέχνης και Πολιτισμού «ΚROMA» για παιδιά ηλικίας άνω των έξι ετών και εφήβους. Στους χώρους του Ζαππείου θα αναπτυχθούν 10 workshops για ζωγραφική, κατασκευές, κολάζ, ψηφιδωτό, παιχνίδια μυστηρίου και χαρακτική.

Η περυσινή φουάρ διοργανώθηκε στο Ωδείο Αθηνών, πετυχαίνοντας να γίνει με αυτόν τον τρόπο ζωντανό μέρος της πόλης, αλλά από την πρώτη στιγμή είχαν γίνει αισθητές ορισμένες οργανωτικές δυσκολίες, όπως η αποπνικτική ατμόσφαιρα στους χώρους. Η αναζήτηση νέου χώρου στο κέντρο της πρωτεύουσας που θα μπορούσε να στεγάσει το μέγεθος της Art Athina και τις προδιαγραφές που απαιτούνται για τη διοργάνωσή της (π.χ. ενιαίοι χώροι) περιόριζαν τις επιλογές των διοργανωτών. Η επιλογή του Ακροπόλ Παλάς θα έδινε μια ξεχωριστή δυναμική τόσο στη διοργάνωση όσο και στο ίδιο το κτίριο, το οποίο παραμένει ανακαινισμένο αλλά κλειστό, όμως οι χρονοβόρες διαδικασίες παραχώρησης του υπουργείου Πολιτισμού και έπειτα η προκήρυξη των εκλογών ματαίωσαν τα σχέδια της φουάρ. Ευτυχώς η διοργάνωση κινήθηκε γρήγορα και τον Ιούνιο διοργανώθηκε το Art Athina Summer Pop Up ως προάγγελος της ολοκληρωμένης έκθεσης.





Art Athina, Σάββατο 14 έως Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, Ζάππειο Μέγαρο.