Αντίστροφη μέτρηση για τις επετειακές «Νύχτες Πρεμιέρας»

Στιγμιότυπο από το «Blinded by the Light», αφιερωμένο στον σπουδαίο Μπρους Σπρίνγκστιν.

«Επειτα από 25 χρόνια πορείας, μπορούμε με ασφάλεια να πούμε πως οι “Νύχτες Πρεμιέρας” είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα κινηματογραφικά φεστιβάλ της χώρας και σίγουρα το σπουδαιότερο της Αθήνας», κατέληξε ο Λουκάς Κατσίκας μετά μια σύντομη αναδρομή στην πρώτη διοργάνωση του 1995, μιλώντας στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου για τη φετινή επετειακή έκδοση (18-29/9). Ο καλλιτεχνικός διευθυντής των «Νυχτών», όπως και η υπόλοιπη οργανωτική ομάδα, φαινόταν αρκετά κουρασμένος, όμως μας «υποσχέθηκε» πως το αποτέλεσμα θα είναι ένα εξαιρετικό φεστιβάλ.

Πράγματι, τα όσα παρουσιάστηκαν χθες προαναγγέλλουν ένα πλούσιο κινηματογραφικό δεκαήμερο, με ταινίες για (σχεδόν) όλα τα γούστα. Τρία διαφορετικά διαγωνιστικά τμήματα δίνουν τον τόνο: Διεθνές μεγάλου μήκους με 12 ταινίες από όλο τον κόσμο που θα διεκδικήσουν τη Χρυσή Αθηνά· διεθνές ντοκιμαντέρ, το οποίο τα τελευταία χρόνια μάς φέρνει πολύ ενδιαφέροντα φιλμ τεκμηρίωσης, του πιο δυναμικού δηλαδή είδους του σύγχρονου σινεμά· ελληνικών μικρού μήκους, ανάμεσα στα οποία θα δούμε και το βραβευμένο με τον Χρυσό Φοίνικα των Καννών «Η απόσταση ανάμεσα στον ουρανό κι εμάς» του Βασίλη Κεκάτου. Γεύση από Κρουαζέτ θα έχει, βέβαια, και η πρεμιέρα, καθώς θα προβληθούν τα «Παράσιτα» του φετινού θριαμβευτή Μπονγκ Τζουν-χο, ενώ το φεστιβάλ θα κλείσει με το πολυαναμενόμενο «Ενήλικοι στην αίθουσα» του Κώστα Γαβρά.

Τα καλύτερα ωστόσο του φεστιβάλ μάλλον βρίσκονται στο... συμπλήρωμα. Δύο ειδικά αφιερώματα κάνουν τις φετινές «Νύχτες» άκρως ενδιαφέρουσες. Πρώτο και καλύτερο αυτό που τιτλοφορείται «Το ξύπνημα της Ανοιξης»: Αγρια άνθη του τσεχικού Νέου Κύματος» και μας ταξιδεύει στη γεμάτη ελπίδες και δημιουργία Τσεχία της δεκαετίας του 1960. Εκεί μια ομάδα νέων κινηματογραφιστών –ανάμεσά τους και ο Μίλος Φόρμαν– γύρισε ταινίες πρωτοποριακές τόσο σε ύφος όσο και σε περιεχόμενο, προτού η δραστηριότητά της διακοπεί από την εισβολή των σοβιετικών τανκς. Δώδεκα από αυτά τα μικρά αριστουργήματα θα τα παρακολουθήσουμε φέτος στο φεστιβάλ, σε ψηφιακά αποκατεστημένες κόπιες.

Για όσους τώρα αγαπούν τη μουσική, το τμήμα «Music and Film» επιστρέφει με ταινίες πάνω σε καλλιτέχνες-θρύλους, από την Αρίθα Φράνκλιν («Amazing Grace») και την Ελα Φιτζέραλντ («Ella Fitzgerald: Just One of Those Things») μέχρι τον Μπρους Σπρίνγκστιν («Blinded by the Light») και τους Metallica («Murder in the front Row»).