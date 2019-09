ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Τετάρτη 18.9

Τέσσερις «Νύχτες Κλασικής Μουσικής»

Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη (φωτ.), σε συνεργασία με την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, διοργανώνουν τις Νύχτες Κλασικής Μουσικής, ένα τετραήμερο φεστιβάλ (18-21/9) υψηλού επιπέδου. Ενα ατμοσφαιρικό... σάουντρακ με αριστουργήματα της παγκόσμιας μουσικής ιστορίας, με ρεσιτάλ πιάνου, ρεσιτάλ φωνητικών και μουσική δωματίου. Αξίζει να σημειωθεί πως στους φετινούς διοργανωτές συγκαταλέγεται και το Curtis Institute of Music, το οποίο συνδυάζει την παράδοση με την καινοτομία, εκπαιδεύοντας εξαιρετικά ταλαντούχους νέους μουσικούς ως «καλλιτέχνες-πολίτες». Στις 8.30 μ.μ. Αναπήρων Πολέμου 9

ΘΕΑΤΡΟ

Κυριακή 15.9

«Στέλλα, κοιμήσου» τελευταία φορά

Το εξαιρετικά επιτυχημένο θεατρικό του Γιάννη Οικονομίδη «Στέλλα, κοιμήσου» παρουσιάζεται για τρεις τελευταίες παραστάσεις. Σήμερα στο Αλσος Νέας Σμύρνης και στις 18-19/9 στο Κηποθέατρο Παπάγου. Παίζουν: Αντώνης Ιορδάνου, Ιωάννα Κολλιοπούλου, Γιάννης Νιάρρος, Ελλη Τρίγκου, Μάγια Κώνστα. Στις 8.30 μ.μ. Αλσος Νέας Σμύρνης

ΜΟΥΣΙΚΗ

Δευτέρα 16.9

Φινάλε με Μάλαμα στην Τεχνόπολη

Το συναυλιακό καλοκαίρι του Σωκράτη Μάλαμα (φωτ.) ολοκληρώνεται με την καθιερωμένη εμφάνισή του στην Τεχνόπολη, η οποία συγκεντρώνει τους Αθηναίους θαυμαστές του. Ολες οι μεγάλες επιτυχίες του τραγουδοποιού μαζί με τα πρόσφατα «σκέτα», επί σκηνής. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη. Στις 9 μ.μ. Τεχνόπολη

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Δευτέρα 16.9

Φωτογραφίες από τα πέλαγα

Η Ελληνοαμερικανική Ενωση παρουσιάζει την έκθεση ανέκδοτου αρχείου του Βασίλη Κοφινά με τίτλο «Cruise: A floating archive» (Κρουαζιέρα: Αρχείο εν πλω). Οι φωτογραφίες χρονολογούνται στην περίοδο της δικτατορίας, όταν ο Κοφινάς ταξίδεψε στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική. Στις 7.30 μ.μ. Μασσαλίας 22

ΜΟΥΣΙΚΗ

Τετάρτη 18.9

Ο Γιάννης Χαρούλης πάει Θεσσαλονίκη

Μετά τα μουσικά ταξίδια του σε όλη την Ελλάδα, ο Γιάννης Χαρούλης (φωτ.) ανεβαίνει στη σκηνή του Θεάτρου Δάσους της Θεσσαλονίκης για μια αποχαιρετιστήρια συναυλία. Ο δημοφιλής ερμηνευτής και τραγουδοποιός κουβαλά μαζί τραγούδια με ρίζες στην παράδοση, αλλά και σύγχρονο παλμό.

Στις 9 μ.μ. Θέατρο Δάσους

ΦΕΣΤΙΒΑΛ

Τετάρτη 18.9

Κινούμενα σχέδια, το ραντεβού της Σύρου

Ανοίγει αυλαία το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων Animasyros (18-22/9), θέτοντας φέτος στο επίκεντρό του το περιβάλλον και την κοινωνία. Τέσσερα διαγωνιστικά τμήματα και πλήθος άλλων δραστηριοτήτων συνθέτουν ένα ευφάνταστο ταξίδι στην τέχνη της εμψύχωσης, στην καρδιά των Κυκλάδων. Σύρος

ΜΟΥΣΙΚΗ

Σάββατο 21.9

Η Τζέιν Μπίρκιν έρχεται στην Ελλάδα

Η μούσα του Σερζ Γκενσμπούρ, Τζέιν Μπίρκιν (φωτ.), έρχεται στην Ελλάδα και στο Ηρώδειο για μια σπουδαία συναυλία. Η Αγγλίδα τραγουδίστρια θα παρουσιάσει το πρόγραμμα «Gainsbourg Symphonique», συνοδευόμενη από την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, υπό τη διεύθυνση του Αλέξανδρου Μυράτ. Στις 9 μ.μ. Ηρώδειο

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Κυριακή 15.9

Το 42ο Φεστιβάλ Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, με καλλιτεχνικό διευθυντή τον Αντώνη Παπαδόπουλο, ξεκινάει σήμερα στην αίθουσα «Ολύμπια» και στο Δημοτικό Ωδείο. Συνολικά θα προβληθούν 199 ταινίες από 64 χώρες σε όλα τα προγράμματα του Φεστιβάλ. Δράμα



ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Κυριακή 15.9

Η νέα ατομική έκθεση του ζωγράφου Γιάννη Βαρελά με τίτλο Anima I αποτελεί συμπαραγωγή με το Ιδρυμα Ωνάση που για ακόμα μία φορά συμπράττει με το Μουσείο Μπενάκη. Ο κύκλος των έργων Anima I περιλαμβάνει ζωγραφικά έργα, γλυπτά, λευκώματα, αρχειακό υλικό, φωτογραφίες, μια επιλογή καθημερινών αντικειμένων από τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη, εκδόσεις, βίντεο και ρούχα από την προπαρασκευαστική διαδικασία. Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 17 Νοεμβρίου. Πειραιώς 138



Δευτέρα 16.9

Αποκαλυπτήρια του γλυπτού

«ΑΙΓΙΝΑ, 2003» του Ι. Μόραλη θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι στην οδό Καζαντζάκη, στην Αίγινα, έξω από το σπίτι του –αχώριστου στη ζωή και στην τέχνη– φίλου του Μόραλη, Νίκου Νικολάου. Θα ακολουθήσει δεξίωση μετά την τελετή στο σπίτι του Νίκου Νικολάου. Αίγινα



ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Τετάρτη 18.9

Η Εταιρεία Μελέτης και Ερευνας Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας (ΕΜΕΝΣΙ) και το Σπίτι της Κύπρου διοργανώνουν διάλεξη με ομιλητή τον ομότιμο καθηγητή Γλωσσολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Χριστόφορο Χαραλαμπάκη, με θέμα «Γλωσσικό ζήτημα: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός», η οποία πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ανοιχτού τρίτου κύκλου διαλέξεων. Στις 7 μ.μ. Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αλτσχάιμερ, η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ» διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα με θέμα «Μια αγκαλιά για το Alzheimer», στην αίθουσα «Prive» της Αίγλης του Ζαππείου. Από τις 5 μ.μ. έως τις 9 μ.μ. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ζάππειο



ΒΙΒΛΙΟ

Πέμπτη 19.9

Το Σπίτι της Κύπρου και το Παρατηρητήριο Διεθνών Οργανισμών και Παγκοσμιοποίησης (ΠΑΔΟΠ) παρουσιάζουν το βιβλίο του Πάνου Τριγάζη «Λαμπράκης - Κύπρος, Κοινή Πορεία Ειρήνης». Στις 7 μ.μ. Ξενοφώντος 2Α, Αθήνα



ΘΕΑΤΡΟ

Παρασκευή 20.9

Το Ηρώδειο υποδέχεται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, έναν από τους κορυφαίους και διεθνούς φήμης κωμικούς των τελευταίων δεκαετιών. Ο περίφημος Τζον Κλιζ θα εμφανιστεί στο πλαίσιο της περιοδείας του με τίτλο «Last Time To See Me Before I die». Μία παράσταση που θα περιλαμβάνει μεγάλες στιγμές της καριέρας του μέσα από ένα μοντάζ δημοφιλών clips και live comedy για πρώτη και ίσως «τελευταία» φορά ενώπιον του ελληνικού κοινού. Θέατρο Ηρώδου Αττικού



ΜΟΥΣΙΚΗ

Παρασκευή 20.9

Η Φωτεινή Βελεσιώτου συνεχίζει τα μουσικά της ταξίδια κάνοντας στάση στα Ηράκλεια, το κεντρικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής. Δίπλα της, ο νέος και ταλαντούχος τραγουδιστής Σωτήρης Μπαλλάς. Στις 9 μ.μ. Στ. Καραγιώργη 2, Ηράκλειο Αττικής

Δωρεάν

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

Πέμπτη 19.9

To TAF/the art foundation παρουσιάζει την έκθεση «Not a straight line», που εγκαινιάζεται στις 8 μ.μ. και θα διαρκέσει έως τις 6 Οκτωβρίου. Η Μυρσίνη Αρτακιανού και ο Stéphane Clor συμπλέκουν τη δουλειά τους, ώστε να δημιουργήσουν περιβάλλοντα που μοιάζουν αβαρή, συνδυάζοντας εύθραυστα και συμπαγή υλικά. Οργανικές φόρμες, διακριτά σχήματα και ελαφριές συνθέσεις δημιουργούν μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα. Νορμανού 5, Αθήνα



Με αφορμή τα βιβλία του δημοσιογράφου-συγγραφέα Νίκου Βατόπουλου «Περπατώντας στην Αθήνα» και «Μικροί δρόμοι της Αθήνας», πέντε φωτογράφοι (Ενη Κούκουλα, Κλεοπάτρα Κουρλαμπά, Κώστας Μασσέρας, Ηλίας Τσαουσάκης, Ναυσικά Χαραλαμπίδου) παρουσιάζουν την αθέατη/αφανή/υπαινικτική Αθήνα εμπνευσμένοι από την αστική ματιά του Νίκου Βατόπουλου και των βιβλίων του. Παράλληλα με τις φωτογραφίες των καλλιτεχνών, ο Νίκος Βατόπουλος παρουσιάζει 9 φωτογραφικές στιγμές που σηματοδοτούν τη δική του ματιά στην Αθήνα αλλά και στα βιβλία του. Εως τις 5 Οκτωβρίου. Κέντρο Τεχνών «Μετς», Ευγενίου Βουλγάρεως 6​​​​​​



ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ

Τετάρτη 18.9

Οι «Απρόβλεπτες Συναντήσεις» στο καφέ του ΙΑΝΟΥ ξεκινούν για τη φετινή περίοδο, με μια εκδήλωση αφιερωμένη στην ελληνική αρχαιολογία κατά τον 21ο αιώνα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει για την ανακάλυψη, την ανάδειξη και την αξιοποίηση των μνημείων. Η δημοσιογράφος Μαργαρίτα Πουρνάρα υποδέχεται την έφορο Αρχαιοτήτων Ημαθίας Αγγελική Κοτταρίδη και τον έφορο Αρχαιοτήτων Κυκλάδων Δημήτρη Αθανασούλη. Στις 8.30 μ.μ. Σταδίου 24