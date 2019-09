Η… ατυχής στιλιστική επιλογή της Μελάνια Τραμπ για την 11η Σεπτεμβρίου (φωτογραφίες)

Την 11η Σεπτεμβρίου 2001, τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα κατέλαβαν τέσσερα αεροπλάνα - δύο έπεσαν στους Δίδυμους Πύργους στη Νέα Υόρκη, ένα έπληξε το Πεντάγωνο και το τέταρτο, η "Πτήση 93", συνετρίβη σε ένα χωράφι στο Σάνκσβιλ της Πενσιλβάνια.

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ τίμησε τα θύματα των τρομοκρατικών επιθέσεων σε μία τελετή στο Πεντάγων και ανέβασαν στα social media μία φωτογραφία, η οποία όμως προκάλεσε σάλο στο Twitter.

Αμέσως, χιλιάδες χρήστες διαπίστωσαν ότι το σχέδιο στο πίσω μέρος του παλτό της Μελάνια Τραμπ έμοιαζε πάρα πολύ με ουρανοξύστη - ή ο οβελίσκος στο Μνημείο Ουάσινγκτον - τη στιγμή που πέφτει πάνω του ένα αεροπλάνο.

Is...is that a plane crashing into one of the twin towers in the back of Melania’s coat?!? pic.twitter.com/7hhBjooU4z