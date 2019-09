Design your Motorcycle από τη Michelin

Από 11 Σεπτεμβρίου άνοιξε μια πλατφόρμα από την Michelin ώστε να μπορέσει ο κόσμος να ψηφίσει μέσα από έναν διεθνή διαγωνισμό την καλύτερη custom μοτοσυκλέτα.

Η δίκη μας ελληνική συμμετοχή με τους DNA και με το εξωπραγματικό DCR 018 “The Billet Dting” ξεχωρίζει!

Οι κατηγορίες είναι τρεις (Bike to the Future, Scrambler Vibes και Cruiser Style) και οι συμμετέχοντες μπορούν να ψηφίσουν μέσα από την ιστοσελίδα του διαγωνισμού της Michelin κάνοντας like και share την μοτοσυκλέτα της επιλογής τους στο προφίλ τους στο Facebook.

Ο νικητης θα ανακοινωθεί στο φετινό σαλόνι μοτοσυκλέτας του Μιλάνου ( EICMA).

Ελάτε να στηρίξουμε την δίκη μας ελληνική συμμετοχή μπαινοντας στο παρακάτω link: