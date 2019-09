B.B. King: 94 χρόνια από τη γέννηση του θρύλου των μπλουζ

Με ένα βίντεο - doodle υπό τους ήχους του "The thrill is gone", η Google τιμά σήμερα τον διάσημο Αμερικανό μπλουζ κιθαρίστα και τραγουδοποιό, ο οποίος απεβίωσε στις 14 Μαΐου 2015 στο Λας Βέγκας, σε ηλικία 90 ετών.

Βραβευμένος- εκτός των άλλων - με Γκράμι Συνολικής Προσφοράς (1987), Εθνικό μετάλλιο των τεχνών και Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας και με το όνομά του γραμμένο για πάντα με χρυσά γράμματα στο Rock and Roll Hall of Fame και το Blues Hall of Fame, ο Μπι Μπι Κινγκ (Riley B. "B.B." King) γεννήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου σε μία φυτεία βαμβακιού στον Μισισιπή και μεγάλωσε τραγουδώντας gospel στην εκκλησία.

Το 1949 ξεκίνησε να ηχογραφεί δίσκους στην εταιρεία RPM Records και την δεκαετία του '50 έγινε ένα από τα πιο σημαντικά ονόματα της R&B μουσικής.

Η πρώτη του επιτυχία πέρα από την καθαρή μπλουζ μουσική ήρθε με το κομμάτι "The Thrill Is Gone" το οποίο ήταν επανεκτέλεση, με πρώτο εκτελεστή τον Roy Hawkins.

Ο Κινγκ έγινε ένας από τους πιο γνωστούς μουσικούς της μπλουζ στον κόσμο με σήμα κατατεθέν του μια "ειδικής κατασκευής" Gibson με το προσωνύμιο Lucille.

Αν ζούσε σήμερα θα ήταν 94 ετών.