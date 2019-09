Πέθανε ο τραγουδιστής των Cars Ρικ Οκασεκ

Ο Ric Ocasek (Ρικ Όκασεκ), γνωστός ως ιδρυτής και αρχηγός του θρυλικού συγκροτήματος της new wave και power pop Cars, πέθανε σε ηλικία 75 ετών.

Το Αστυνομικό Τμήμα της Νέας Υόρκης επιβεβαίωσε σε αμερικανικά ΜΜΕ ότι έλαβε χθες, Κυριακή κλήση για άνδρα που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε κατοικία. Οι αστυνομικοί που έφθασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ο άνδρας που ήταν νεκρός στο κρεβάτι ήταν ο Ρικ Όκασεκ.

Ο Ocasek γεννήθηκε στη Βαλτιμόρη. Ο ίδιος και ο φίλος του Μπέντζαμιν Ορ έπαιξαν σε μια σειρά συγκροτημάτων προτού τελικά δημιουργήσουν επίσημα τους Cars το 1976.

Το αυτοβιογραφικό άλμπουμ με το οποίο έκαναν ντεμπούτο το 1978 περιελάμβανε τα τραγούδια "Good Times Roll", "My Best Friend's Girl" και "Just What I Needed”.

Ακολούθησαν άλλα πέντε άλμπουμ και επιτυχίες όπως το "Drive" και το "Shake It Up" ενώ το συγκρότημα διαλύθηκε στα τέλη της δεκαετίας του '80.

Το 2011, ο Ρικ Όκασεκ επανασυνδέθηκε με τους Cars και κυκλοφόρησαν ένα νέο άλμπουμ, το Move Like This.

Οι Cars μπήκαν στο Rock&Roll Hall of Fame το 2018.

Ξεκινώντας με τον Beatitude του 1982 έως με το Nexterday του 2005, ο Όκασεκ κυκλοφόρησε μια σειρά από σόλο άλμπουμ. Το άλμπουμ του 1997, Troublizing, ήταν συμπαραγωγή με τον Billy Corgan και συνεργασία με τη Melissa Auf der Maur των Hole. Ήταν επίσης παραγωγός των άλμπουμ καλλιτεχνών όπως οι Weezer, Bad Brains, Guided By Voices, No Doubt, Cribs, Suicide, Bad Religion και άλλων.

Ο μουσικός και δισκογραφικός παραγωγός ήταν επίσης ζωγράφος και έκανε μια αξέχαστη εμφάνιση στο Hairspray του Τζον Γουότερς με τη συγκεκριμένη ιδιότητα. Ήταν καλλιτέχνης στην πραγματική ζωή, επίσης, και το έργο του παρουσιαζόταν σε γκαλερί. Έγραψε επίσης βιβλία, συμπεριλαμβανομένης της ποιητικής συλλογής του 1992 Negative Theater.

Ο Όκασεκ ήταν παντρεμένος επί χρόνια με το σούπερμοντελ Πολίνα Πορίζκοβα. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βίντεο κλιπ του «Drive» το 1984 και χώρισαν πέρσι.