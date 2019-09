Ο Μπραντ Πιτ συνομίλησε με τον αστροναύτη Νικ Χέιγκ στον ISS (Βίντεο)

Ο Μπραντ Πιτ επικοινώνησε με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό σήμερα και η συζήτηση με τον Αμερικανό αστροναύτη Νικ Χέιγκ σύντομα κατέληξε στις απρόσμενες επιπτώσεις της ζωής σε συνθήκες μηδενικής βαρύτητας.

«Η σκλήρυνση του δέρματος στα πόδια μου γρήγορα εξαφανίστηκε, καθώς δεν περπατούσα πλέον στα πέλματά μου» εξήγησε ο Νικ Χέιγκ, που βρίσκεται στον ISS μαζί με άλλους δύο Αμερικανούς, δύο Ρώσους και έναν Ιταλό.

«Όμως, απέκτησα κάλους στο πάνω μέρος των ποδιών μου, στο μεγάλο δάκτυλο, καθώς συνεχώς προσπαθώ να γαντζωθώ χρησιμοποιώντας το μεγάλο μου δάκτυλο».

«Αυτό είναι ένα από τα πολλά περίεργα πράγματα τα οποία δεν θα μου περνούσε από το μυαλό στη Γη» είπε ο αστροναύτης.

«Είναι απίστευτο» του απάντησε ο Μπραντ Πιτ.

Ο διάσημος χολιγουντιανός σταρ μίλησε στον αστροναύτη από την έδρα της NASA στην Ουάσιγκτον και η συνομιλία των δύο ανδρών διήρκησε 20 λεπτά, ενώ αναμεταδόθηκε από το NASA TV, στο πλαίσιο της προώθησης της ταινίας «Ad Astra», όπου ο Πιτ υποδύεται έναν αστροναύτη ο οποίος συμμετέχει σε μια επικίνδυνη αποστολή στα όρια του ηλιακού συστήματος.

«Όσον αφορά εμένα, φαινόμουν εντάξει; Η έλλειψη βαρύτητάς μας ήταν επιτυχημένη;» διερωτήθηκε ο ηθοποιός. «Ήταν πολύ καλή» απάντησε ο αστροναύτης.

Κατόπιν, τον ρώτησε για τους ρυθμούς της ζωής στο Διάστημα, όπου εργάζονται από τις 07.30 το πρωί έως τις 19.30 το απόγευμα, για το ποιος αποφασίζει για τη μουσική -του απάντησε «εκ περιτροπής»- ή ακόμη εάν οι αστροναύτες παρακολούθησαν την πρόσφατη αποτυχημένη απόπειρα προσελήνωσης ενός ινδικού δορυφόρου.

«Δυστυχώς όχι», ήταν η απάντηση.

Στο τέλος, ο Μπραντ Πιτ ζήτησε από τον Νικ Χέιγκ να του απαντήσει στο εξής ερώτημα: «Ποιος ήταν πιο πιστευτός, ο Κλούνεϊ στον ρόλο του στο Gravity ή ο Πιτ;».

«Εσείς, σίγουρα» απάντησε ο αστροναύτης.

