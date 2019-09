Πρόσωπα της Τρίτης

Ο Δημήτρης Πασσάς, δικηγόρος στον Αρειο Πάγο στη θέση του προέδρου, ο Μάρκος Βερέμης, συνιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας τεχνολογίας Upstream, στη θέση του αντιπροέδρου και οι Πατρίσια Απέργη, (χορογράφος, φωτ.), Ελένη Βαροπούλου (θεατρολόγος), Σταύρος Γασπαράτος (συνθέτης), Νίκος Σταμπολίδης (αρχαιολόγος) και Αντώνης Καραμπατζός (αναπληρωτής καθηγητής Αστικού Δικαίου στο ΕΚΠΑ) ως μέλη συγκροτούν το νέο Δ.Σ. του Ελληνικού Φεστιβάλ, που θα συμβάλει στο έργο της καλλιτεχνικής διευθύντριας Κατερίνας Ευαγγελάτου.

(...) Στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Εντμοντον επελέγη για να διαγωνιστεί το «Ivan», η καινούργια ταινία μικρού μήκους του Παναγιώτη Κουντουρά. Εχοντας ήδη 7 βραβεύσεις σε άλλα φεστιβάλ, το φιλμ του νέου κινηματογραφιστή πηγαίνει στο Εντμοντον, μια σημαντική διοργάνωση, η οποία αποτελεί και προκριματικό στάδιο για τα βραβεία Οσκαρ.

(...) Νεκρός στα 75 του χρόνια βρέθηκε χθες στο διαμέρισμά του, στη Νέα Υόρκη, ο Ρικ Οκαζεκ, επικεφαλής του new wave συγκροτήματος The Cars. Με αρκετές επιτυχίες όπως τα «Shake It Up» και «Good Times Roll» κατά τις δεκαετίες 1970 και 1980, η μπάντα βοήθησε στον σχηματισμό ενός νέου ήχου, γεγονός που οδήγησε και στην εισαγωγή της στο Rock and Roll Hall of Fame το 2018.