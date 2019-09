Μετά τις Μπαχάμες συναγερμός και στις Βερμούδες για το πέρασμα τυφώνα

Με ανέμους που θα φτάνουν ακόμα και τα 180 χιλιόμετρα την ώρα αναμένεται να πλήξει το βράδυ της Τετάρτης τις Βερμούδες ο τυφώνας Ουμπέρτο, ο οποίος ενισχύεται συνεχώς όσο πλησιάζει τον εξωτικό παράδεισο του Ατλαντικού, ανοιχτά της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ.

Humberto becomes a hurricane with the 11 PM Advisory. The storm is getting better organized and the wind field is forecast to grow in size as it moves to the northeast towards Bermuda. Waves will increase in size here is South Florida this week. pic.twitter.com/X2PjrOgzZF