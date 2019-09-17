ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ | ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε. Εθν.Μακαρίου & Φαληρέως 2

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Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες

5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:

  • ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΤΗΓΑΝΙΤΑΣ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΓΝΩΜΕΣ
  • ΟΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΒΙΣΩΝΕΣ
    Ο ΓΚΟΥΦΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΙΟΥΣ ΒΙΣΩΝΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΑΝ ΣΚΥΛΑΚΙΑ
  • Η ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΚΝΙΚ ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΑΙΖΥ
  • ΤΗΛΕΜΑΓΕΙΡΕΣ
    Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΑΙ Ο ΦΕΘΡΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΡΕΠΕΣ ΚΑΙ ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ
  • ΑΝΕΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
    Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΣΦΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΤΟΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΑΝΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΕΙ

Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου (Νο. 275)

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