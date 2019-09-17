Νέο τεύχος Μίκυ Μάους, νέες περιπέτειες
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5 απολαυστικές ιστορίες σας περιμένουν στα περίπτερα:
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ΤΟ ΔΙΛΗΜΜΑ ΤΗΣ ΤΗΓΑΝΙΤΑΣ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΝΑ ΡΙΞΕΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΥΠΕΡΟΧΕΣ ΤΗΓΑΝΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΓΝΩΜΕΣ
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ΟΙ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΒΙΣΩΝΕΣ
Ο ΓΚΟΥΦΥ ΕΧΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΜΙΑ ΦΛΟΓΕΡΑ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΡΙΟΥΣ ΒΙΣΩΝΕΣ ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΑΝ ΣΚΥΛΑΚΙΑ
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Η ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΟΡΑΣ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΔΑΝΕΙΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΛΙΜΟΥΖΙΝΑ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΧΗ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΠΙΚΝΙΚ ΜΕ ΤΗΝ ΝΤΑΙΖΥ
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ΤΗΛΕΜΑΓΕΙΡΕΣ
Ο ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΚΑΙ Ο ΦΕΘΡΥ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΦΤΙΑΧΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΠΙΤΣΕΣ ΚΑΙ ΠΙΤΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΡΕΠΕΣ ΚΑΙ ΤΙΡΑΜΙΣΟΥ
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ΑΝΕΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ
Η ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΟΣΦΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΡΟΥΤΖ ΑΤΟΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΜΕΓΙΣΤΑΝΑΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΤΟΝΩΣΕΙ
Ένα τεύχος γεμάτο γέλιο και περιπέτεια, αυτή την Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου (Νο. 275)