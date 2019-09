Τηλεφωνική επικοινωνία Ακάρ - Παναγιωτόπουλου

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο ομόλογό του, Χουλουσί Ακάρ είχε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, ο Ακάρ συνεχάρη τον Νίκο Παναγιωτόπουλο για την τοποθέτησή του στην πολιτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων.

«Οι υπουργοί αντάλλαξαν επίσης απόψεις για διμερή και περιφερειακά ζητήματα άμυνας και ασφάλειας», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Minister of National Defence Hulusi Akar made a phone conversation with Greek Defence Minister Nikos Panagiotopoulos and congratulated him on his new appointment. During the meeting, bilateral and regional defence and security issues were also handled.https://t.co/X4eV09dpIc