Υπεγράφη μεταξύ της Pillarstone και του βρετανικού επενδυτικού fund M&G η συμφωνία για την ανάληψη σε πρώτη φάση του δανεισμού των 7 εκατ. ευρώ προς τη Notos Com. Τον τελικό λόγο έχουν πλέον οι τράπεζες, οι οποίες παρείχαν «κούρεμα» της τάξεως του 70% περίπου στα δάνεια της Notos Com. Η σύμφωνη γνώμη τους αποτελεί αναγκαίο όρο για τη διάσωση της Notos Com, που προϋποθέτει και την αναχρηματοδότηση της εταιρείας με άλλα 7 εκατ. ευρώ περίπου. Την αναχρηματοδότηση θα αναλάβει ο νέος μέτοχος της Notos Com, δηλαδή η M&G, η οποία θα υποκαταστήσει πλήρως την Pillarstone.

Η διαδικασία εξεύρεσης νέου επενδυτή ξεκίνησε μετά την απόφαση της Pillarstone να αποχωρήσει οριστικά από την Ελλάδα και να πουλήσει τη συμμετοχή που απέκτησε στη Notos Com, προσφέροντας χρηματοδότηση ύψους 14 εκατ. ευρώ σε δύο στάδια. Στο πλαίσιο της σχετικής συμφωνίας, η Pillarstone είχε καταβάλει ήδη τα 7 από τα 14 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση της ρευστότητας της εταιρείας, ενώ η αναχρηματοδότηση με άλλα 7 εκατ. ευρώ, που έπρεπε να γίνει μέσα στο καλοκαίρι, εκκρεμούσε. Ο νέος αγοραστής θα κληθεί να επιστρέψει στην Pillarstone τα 7 εκατ. ευρώ της αρχικής χρηματοδότησης αλλά και να υλοποιήσει τη δεύτερη φάση της συμφωνίας με την καταβολή των υπόλοιπων 7 εκατ. ευρώ, μέρος των οποίων θα χρησιμοποιηθεί για την αναδιοργάνωση του κεντρικού καταστήματος της Αιόλου, στο οποίο έχει μεταφερθεί και μέρος της δραστηριότητας από το κατάστημα της πλατείας Κοτζιά, που έκλεισε.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας προϋποθέτει την αποδοχή των βασικών παραμέτρων του business plan που είχε συμφωνηθεί με τις τέσσερις πιστώτριες τράπεζες και την Pillarstone. Το κλείσιμο του καταστήματος της πλατείας Κοτζιά απάλλαξε τη Notos Com από ένα σημαντικό στοιχείο κόστους και επιπλέον δεν φαίνεται να έχει επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα του ομίλου, που διατηρεί τις δυνάμεις του και το 2019, με ενίσχυση του τζίρου του κατά περίπου 3%-4% το πρώτο εξάμηνο του έτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το 2018 ο τζίρος αυξήθηκε στα 122,5 εκατ. ευρώ, από 120 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ σημαντική αύξηση παρουσιάζει ο δείκτης EBITDA, που αποτελεί και τον βασικό δείκτη για την επιτυχή υλοποίηση του business plan.

Το σχέδιο αναδιοργάνωσης, όπως έχει συμφωνηθεί με τις τράπεζες, δεν προβλέπει περαιτέρω συρρίκνωση της δραστηριότητας του ομίλου. Τα πολυκαταστήματα σε Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Πειραιά, στο Golden Hall της Αθήνας και στην Αιόλου θα διατηρηθούν, ενώ πρόσφατα άνοιξαν δύο νέα καταστήματα American Eagle σε Γλυφάδα και Κύπρο. Ωστόσο, το σχέδιο αναδιοργάνωσης προβλέπει την αναμόρφωσή τους προκειμένου να βελτιώσουν την εμπορική τους εικόνα, θέματα που θα πρέπει να συμφωνηθούν και με τον νέο αγοραστή, δηλαδή την M&G στο πλαίσιο μεταβίβασης της συμμετοχής της Pillarstone. Υπενθυμίζεται ότι, όσον αφορά τις τράπεζες, η συμφωνία προβλέπει την αναδιάρθρωση του δανεισμού της Notos Com συνολικού ύψους 170 εκατ. ευρώ με μετοχοποίηση περίπου 138 εκατ. ευρώ.

Η Notos είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της ελληνικής αγοράς, η οποία διαθέτει παγκόσμια brands, όπως Chanel, Clarins, Guerlain, Gant, Lacoste, Nautica, American Eagle και Faber Castell, ενώ διαχειρίζεται σημαντικό αριθμό καταστημάτων. Ο όμιλος ιδρύθηκε το 2001 και έχει περισσότερα από 50 χρόνια δραστηριότητας στον χώρο του εμπορίου.