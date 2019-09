Πολυτελές αυτοκίνητο «μπούκαρε» σε ουρανοξύστη του Τραμπ (βίντεο - φωτογραφίες)

Συναγερμός σήμανε χθες το βράδυ στο προάστιο της Νέας Υόρκης New Rochelle όταν ένα πολυτελές αυτοκίνητο έπεσε πάνω στην κεντρική είσοδο του κτιρίου Trump Plaza, ιδιοκτησίας του Αμερικανού προέδρου.

Η μαύρη Mercedes-Benz – για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία – σε μία τρελή πορεία ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, έσπασε την μεγάλη γυάλινη πόρτα και τελικά σταμάτησε στο λόμπι του κτιρίου.

Κατά το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά δύο περαστικοί και ο θυρωρός βάρδιας .

«Ο θυρωρός αιμορραγούσε και ήταν σε κατάσταση σοκ» δήλωσε στο WCBS ένας από τους ο συντηρητές του Trump Plaza.

Η αστυνομία απέκλεισε για αρκετή ώρα τον χώρο και δεν έδωσε πληροφορίες για τα στοιχεία του οδηγού και τα αίτια του ατυχήματος. Σήμερα το πρωί η κεντρική είσοδος ήταν καλυμμένη με ειδική κουρτίνα και δύο μεγάλα φυτά, ενώ ένας θυρωρός υποδεχόταν τους ενοίκους και τους επισκέπτες του κτιρίου σε μία πλαϊνή πόρτα.

Nice black Mercedes about to be towed from lobby of Trump Plaza in New Rochelle, Westchester County. Police say crash appears to be accidental, but they are investigating ⁦@CBSNewYork⁩ pic.twitter.com/grnU4UXemI