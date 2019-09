Πέθανε ο μασέρ που είχε κατηγορήσει τον Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική παρενόχληση

Ο μασέρ που είχε κατηγορήσει τον Κέβιν Σπέισι για σεξουαλική παρενόχληση – ο «Τζον Ντο» όπως ήταν το ψευδώνυμο του ενάγοντος – έφυγε από την ζωή σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που είδαν σήμερα το φως της δημοσιότητας.

Τα έγγραφα – υπόμνημα των δικηγόρων του μασέρ - γνωστοποιούν ότι ο πελάτης τους έφυγε πρόσφατα από τη ζωή, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η νομική διαμάχη με τον γνωστό ηθοποιό.

The massage therapist who in a lawsuit claimed to have been sexually assaulted by Kevin Spacey has died. No further details. pic.twitter.com/lRVikknHaJ