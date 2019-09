Πρόσωπα της Πέμπτης

To Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδας προσκαλεί στην 25η ετήσια διάλεξη «Kimon Friar Lecture» τον εξαιρετικό συγγραφέα Ιαν Μακ Γιούαν (φωτ.), ο οποίος την Τρίτη 1 Οκτωβρίου, στις 7 μ.μ., θα μιλήσει με θέμα «The Self in Literature» στο Deree Student Lounge, The American College of Greece.

(...) Καινούργιο βιβλίο, αυτοβιογραφία αποκαλυπτική και απρόσμενα συναισθηματική με τίτλο «Inside Out», έγραψε η Αμερικανίδα σταρ Ντέμι Μουρ (φωτ.) και πρόκειται να κυκλοφορήσει την προσεχή εβδομάδα στις ΗΠΑ. Εχοντας παραμείνει επί δεκαετίες στη δημοσιότητα, υπήρξε η πιο καλοπληρωμένη ηθοποιός του Χόλιγουντ. Σε αυτή την εξομολόγηση με τη μορφή memoir αποκαλύπτει, εκτός από την ιστορία της επιτυχίας της, τους προβληματισμούς και τις αδυναμίες της με θάρρος και ειλικρίνεια.

(...) Κυκλοφόρησε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και έως το Σάββατο είχε πουλήσει περισσότερα από 100.000 αντίτυπα. Για την ακρίβεια, κάθε τέσσερα λεπτά πωλείτο ένα βιβλίο, σε αυτή τη νέα μεγάλη εμπορική επιτυχία της Μάργκαρετ Ατγουντ (φωτ.) Πρόκειται για την πολυαναμενόμενη συνέχεια του μυθιστορήματος «The Handmaid’s Tale» («Η ιστορία της θεραπαινίδας»), που σημείωσε τεράστια επιτυχία στην τηλεοπτική μεταφορά του. Ο τίτλος του νέου μυθιστορήματος είναι «The Testaments», και ο εκδοτικός οίκος σχολιάζει ότι η Ατγουντ είναι zeitgeist, δηλαδή ενσαρκώνει το πνεύμα των καιρών.