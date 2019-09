Συνάντηση Χ. Θεοχάρη – Τζ. Πάιατ

Συνάντηση στο υπουργείο Τουρισμού με τον πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, είχε σήμερα ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα όπως η ενίσχυση των απευθείας αεροπορικών συνδέσεων ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των Αμερικανών επισκεπτών στην Ελλάδα, και η προσέλκυση μεγάλων κινηματογραφικών παραγωγών.

Ο κ. υπουργός αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχεδιασμό για την περαιτέρω ανάπτυξη των τουριστικών σχέσεων μέσα από την ενίσχυση των ειδικών εναλλακτικών μορφών τουρισμού όπως ο καταδυτικός λόγω του σημαντικού πλούτου προς εξερεύνηση στους βυθούς των ελληνικών θαλασσών.

Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε η πρόταση συνεργασίας με την Google ώστε να προβληθεί ψηφιακά ο ελληνικός τουρισμός.

Ο κ. πρέσβης αναφέρθηκε στην τουριστική σημασία της Αστυπάλαιας ως το πρώτο smoke free νησί παγκοσμίως καθώς και στο ενδιαφέρον αμερικανικών επιχειρήσεων να επενδύσουν σε τουριστικές υποδομές στην ελληνική επικράτεια.

Great discussion with Tourism Minister @htheoharis about initiatives to grow Greece’s dynamic tourism sectors, which deepens our people to people ties and is a huge draw for U.S. investment. pic.twitter.com/CNsARmnWhJ