Η Νεβάδα προετοιμάζεται για την «Εισβολή στην περιοχή 51» (φωτογραφίες)

Το διαδικτυακό κάλεσμα που αναρτήθηκε τον περασμένο Ιούνιο για «εισβολή» στις 20 Σεπτεμβρίου στην στρατιωτική βάση «Περιοχή 51» στη Νεβάδα - όπου πολλοί πιστεύουν ότι η αμερικανική κυβέρνηση κρύβει τις αποδείξεις για την ύπαρξη εξωγήινων – έγραφε: «Εισβάλλετε στην Περιοχή 51. Δεν μπορούν να μας σταματήσουν όλους».

Οι διοργανωτές καλούν τους ενδιαφερόμενους από όλο τον πλανήτη να συγκεντρωθούν στην έρημο της Νεβάδα, στο τουριστικό αξιοθέατο Area 51 Alien Center, για να κάνουν πορεία και τελικά να εισέλθουν όλοι μαζί στις μυστικές εγκαταστάσεις και να δουν τελικά τους εξωγήινους.

Η μαζική ανταπόκριση των χρηστών του Διαδικτύου στο χιουμοριστικό κάλεσμα έπεισε τους εμπνευστές της να εξασφαλίσουν άδεια τέλεσης συναυλίας στην περιοχή: οι διοργανωτές του μουσικού φεστιβάλ με τίτλο «Alienstock» (συνδυασμός του εξωγήινου με την εμβληματική συναυλία στο Γούντστοκ του 1969) ευελπιστούν να προσελκύσουν περισσότερους από 5.000 θεατές.

4 hours till lift off!!! Area 51 here I come!!! #AlienStock #Area51 pic.twitter.com/PGAc4zM3Q4

Ήδη οι εργάτες εργάζονται πυρετωδώς μέσα στην έρημο για να ετοιμάσουν τις εγκαταστάσεις.

Κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα συμβεί, αλλά οι δύο μικρές πόλεις κοντά στην «Περιοχή 51» Ρέιτσελ και Χάικο, προετοιμάζονται για μαζική εισροή επισκεπτών από όλο τον κόσμο τις επόμενες ώρες.

«Συμβαίνει ήδη. Έχουν φτάσει ήδη εθελοντές της διοργάνωσης από την Πολωνία, τη Σκωτία, την Αυστραλία, τη Φλόριντα, το Αϊντάχο και την Οκλαχόμα» δήλωσε η ιδιοκτήτρια πολυσύχναστης καφετέριας και μοτέλ στην περιοχή, Connie West.

It’s happening. We’re on our way to #Area51 & we’re bringing an out-of-this-world menu. https://t.co/i4Ce3iVpwU pic.twitter.com/E9i0DX1qbe