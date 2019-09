Ενα πούμα στο μπάνιο. Η περίπτωση της οικογένειας στην Καλιφόρνια είναι μάλλον διαφορετική. Την ζέστη θέλησαν να αντιμετωπίσουν και άφησαν τις πόρτες ανοιχτές για να δροσιστούν οι ένοικοι του σπιτιού στη Sonora. Ξαφνικά το βράδυ βρέθηκαν αντιμέτωποι με το ζώο και έντρομοι (ζώο και άνθρωποι) έτρεξαν να κρυφτούν. Τελικά με την επέμβαση των αστυνομικών ο επισκέπτης έφυγε από το παράθυρο αφού πρώτα είχε κάνει μαντάρα το μπάνιο προς το σπίτι του.(California Department of Fish and Wildlife via AP)