- Το Ηρώδειο υποδέχεται τον κωμικό Τζον Κλιζ στο πλαίσιο της περιοδείας του «Last Time To See Me Before I die», σε μια παράσταση που περιλαμβάνει μεγάλες στιγμές της καριέρας του. Στις 9 μ.μ.

- Η Φωτεινή Βελεσιώτου στο κεντρικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ του Δήμου Ηρακλείου Αττικής και μαζί της εμφανίζεται ο νέος και ταλαντούχος τραγουδιστής Σωτήρης Μπαλλάς. Στις 9 μ.μ. Στ. Καραγιώργη 2.

Παράταση έως 31/10 παίρνει η έκθεση «Kiki Smith: Μemory» που οργανώνεται από το Ιδρυμα ΔΕΣΤΕ στα Σφαγεία Υδρας. Καθημερινά, εκτός Τρίτης, 11 π.μ.-1 μ.μ. και 7 μ.μ.-10 μ.μ. Υδρα.

- Η Eleni Marneri Galerie στην πρώτη έκθεση της νέας σεζόν με τίτλο «Transforming Materiality» παρουσιάζει ένα πολύπτυχο εντυπωσιακών κοσμημάτων που υπογράφουν έξι σχεδιάστριες, με ετερογενείς τεχνικές και υλικά που γεννούν μικρές γλυπτικές συνθέσεις. Εως 19 /10. Λεμπέση και Πορίνου 16, Μακρυγιάννη.

- Τα έργα των εκθέσεων «Εξαιρέσεις: Οψεις του εξπρεσιονισμού στην Ελλάδα» και «Πέρα από τη σκιά σου. Τέσσερις τρόποι να περιγράψεις έναν άνθρωπο», που παρουσιάζει ο ΟΠΑΝΔΑ στην Πινακοθήκη και στο Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων αντιστοίχως, γίνονται πηγή έμπνευσης σε σειρά εικαστικών δράσεων. Σήμερα 6.30 μ.μ.-7.30 μ.μ. τμήμα ενηλίκων. Βασ. Σοφίας, Πάρκο Ελευθερίας.

- Oι μικροί φίλοι του Animasyros παρακολουθούν σήμερα το μουσικό παραμύθι της Λένας Πλάτωνος «Το αηδόνι του αυτοκράτορα», παραγωγή της ΕΛΣ. Στις 11 π.μ. Θέατρο Απόλλων, Ερμούπολη.