ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ Από 21 έως 22/09/2019



Ο 13ος Γύρος Λίμνης Ιωαννίνων, χάρη στις πανέμορφες διαδρομές του γύρω από την Παμβώτιδα, συγκαταλέγεται στις πέντε κορυφαίες δρομικές εκδηλώσεις της χώρας. Στόχος της διοργάνωσης είναι η προβολή του αθλητισμού, αλλά και του φυσικού κάλλους της περιοχής. Πέρυσι συμμετείχαν 3.500 αθλητές. Π.Λ.

ΑΜΒΕΡΣΑ

ΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΚΕΪΒ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ Έως 23/09/2019





Το ταξίδι τους στην Ευρώπη συνεχίζουν τα δεκατέσσερα έργα του Στέφανου Ρόκου, εμπνευσμένα από το μουσικό άλμπουμ των Nick Cave & The Bad Seeds με τίτλο «No More Shall We Part». Πρόκειται για την προσωπική πρόταση του Έλληνα εικαστικού σχετικά με τη διαλεκτική σχέση που μπορεί να αναπτυχθεί ανάμεσα στη ζωγραφική και την τραγουδοποιία –δύο τέχνες που συγκροτούν τον σκληρό πυρήνα της καλλιτεχνικής του έκφρασης και δημιουργίας– και οπωσδήποτε για την εκπλήρωση των εικόνων που είχαν διαμορφωθεί μέσα του, όπως λέει ο ίδιος, όταν πρωτοάκουσε τον δίσκο πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. bernaerts. Κ.Β.

ΛΟΝΔΙΝΟ

FOCUS ΣΤΟ ΝΤΙΖΑΪΝ Από 14 έως 22/09/2019







Η μεγαλύτερη έκθεση για το ντιζάιν στη Βρετανία, με τίτλο «100% Design», πραγματοποιείται και φέτος, με το Λονδίνο να υποδέχεται πλήθος επισκεπτών και επαγγελματιών του χώρου, τις μεγάλες εταιρείες επίπλων, φωτιστικών και υφασμάτων να διοργανώνουν γιορτινά events και τους ντιζάινερ να ανοίγουν τα ατελιέ τους, παρουσιάζοντας πρωτότυπα concept, όπως του Tom Dixopn που έχει θέμα τις πέντε αισθήσεις. Π.Λ.

100percentdesign.co.uk

ΠΑΡΙΣΙ

Ο ΕΡΩΤΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Έως 29/09/2019





Η ζωγραφική βρίσκεται στο επίκεντρο της δουλειάς της Βρετανίδας Tracey Emin (1963-). Για την έκθεση «The Fear of Loving. Orsay through the eyes of Tracey Emin» στο Musée d’Orsay η δημιουργός φέρνει σε διάλογο επιλεγμένα ζωγραφικά έργα από τη συλλογή του μουσείου, που σπάνια εκτίθενται στο κοινό, με δικούς της πίνακες. Όλες οι δημιουργίες, φτιαγμένες με διαφορετικά μέσα (πίνακες, σκίτσα, κ.ά.), εκφράζουν την ανησυχία όλων μας όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την αγάπη. Η πραγματικότητα της ζωής τίθεται προς διερεύνηση μέσω της ζωγραφικής, της τέχνης που αντανακλά τα συναισθήματα με μεγάλη καλλιτεχνική ευαισθησία.

musee-orsay.fr Π.Λ.