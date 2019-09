Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στη δυτική Αλβανία

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε το απόγευμα του Σάββατου την Αλβανία. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 17:04 (ώρα Ελλάδος) και είχε επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο της Αδριατικής, 34 χιλιόμετρα δυτικά των Τιράνων.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα 10 χλμ. Λίγα λεπτά αργότερα σημειώθηκε και δεύτερη δόνηση, μεγέθους 5 Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει αν σημειώθηκαν ζημιές. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για δύο ελαφρά τραυματίες στην κοινότητα Χελμές, όπου κατέρρευσαν δέκα κτίρια. Το χωριό αυτό απέχει 10 χιλιόμετρα από τα Τίρανα.

The #earthquake causes damage to the building of the Geology Dept of University of #Tirana, #Albania. #tërmet - @LastQuake pic.twitter.com/RzlYUcLWpN