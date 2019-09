Ο Μπάτμαν έγινε 80 ετών

Στο τεύχος 27 του αμερικανικού περιοδικού Detective Comics,το 1939, πριν 80 χρόνια εμαφνίστηκε η χάρτινη φιγούρα του «ανθρώπου - νυχτερίδα», του Batman, ως ένας Σκοτεινός Ιππότης, που δεν δίσταζε να σκοτώνει για να καταπολεμήσει το κακό.

Προς τιμήν των 80ων γενεθλίων του Μπάτμαν, το εμβληματικό σήμα της νυχτερίδας θα «λάμψει» απόψε πάνω από έντεκα πόλεις σε όλο τον κόσμο: τη Μελβούρνη, το Τόκιο, το Γιοχάνεσμπουργκ, το Βερολίνο, το Παρίσι, τη Βαρκελώνη, το Σάο Πάολο, τη Νέα Υόρκη, το Μόντρεαλ, το Μεξικό, το Λος Άντζελες και το Λονδίνο, στις 20:00 τοπική ώρα σε κάθε πόλη.

Σούπερ ήρωας χωρίς υπερδυνάμεις, ωστόσο ευφυέστατος, ικανότατος στις πολεμικές τέχνες και με έναν τεχνολογικό εξοπλισμό που θα ζήλευε κάθε στρατός, ο Σκοτεινός Ιππότης έγινε ένας από τους πιο δημοφιλείς ήρωες των κόμικς.

Happy 80th birthday Dark knight!

It’s a dream to have the chance to contribute a bit to your legend!#BatmanDay pic.twitter.com/oKYApCeot6 — Jorge Fornés (@jfornes74) September 21, 2019

Τη δεκαετία του '60 ο Batman και ο φίλος του, ο Robin, έγιναν σειρά στην αμερικανική τηλεόραση, εκτοξεύοντας την δημοφιλία του υπερήρωα με την μαύρη κάπα και τη μάσκα με τα αυτιά νυχτερίδας.

The 1960s Batman theme will never get old to me. #BatmanDay pic.twitter.com/ojPL7qkiCD — Adam Best (@adamcbest) September 21, 2019

Ο Μπάτμαν και το το άλτερ έγκο του, ο Μπρους Γουέιν, έγινε ένας από τους πιο διάσημους και αναγνωρίσιμους υπερήρωες, με αποκορύφωμα την ομώνυμη ταινία του Τιμ Μπάρτον το 1989, με τον Μάικλ Κίτον στο ρόλο του Ανθρώπου - Νυχτερίδα και τον Τζακ Νίκολσον στο ρόλο του Τζόκερ.

Ίσως η πιο αγαπημένη ταινία όλων των φανς του Batman είναι «Ο Σκοτεινός Ιππότης» (2008), σε σκηνοθεσία Κρίστοφερ Νόλαν, με τους Χιθ Λέτζερ ως Τζόκερ και Κρίστιαν ως Μπάτμαν.

Με εξαιρέσεις τους Μάικλ Κίτον και Κρίστιαν Μπέιλ, ο ρόλος του Σκοτεινού Ιππότη στη μεγάλη οθόνη αποτέλεσε σκοτεινή σελίδα στην καριέρα των Βαλ Κίλμερ, Τζορτζ Κλούνεϊ και Μπεν Άφλεκ. Μετά την αποχώρηση του τελευταίου, ο κινηματογραφικός «βρικόλακας» της saga των Twilight Ρόμπερτ Πάτινσον, θα είναι ο νέος Batman στην επόμενη ταινία της σειράς.

Η νέα ταινία - με τη σκηνοθεσία και το σενάριο να ανήκουν στον Matt Reeves - θα ονομάζεται απλά "The Batman" και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 25 Ιουνίου 2021.