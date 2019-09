Διεθνής τουρνέ με το... ολόγραμμα της Γουίτνεϊ Χιούστον

Η Γουίτνεϊ Χιούστον - η πιο πολυβραβευμένη γυναίκα τραγουδίστρια όλων των εποχών σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες - έφυγε από την ζωή τον Φεβρουάριο του 2012, σε ηλικία μόλις 48 ετών.

Ο πρόωρος χαμός της Χιούστον σόκαρε τον κόσμο και άφησε απαρηγόρητους εκατομμύρια θαυμαστές της σταρ με την απίστευτη φωνή και τις τεράστιες μουσικές επιτυχίες.

Τώρα, εννιά χρόνια μετά τον θάνατό της, διάσημα τραγούδια της Χιούστον όπως "Saving All My Love for You", "How Will I Know", "Greatest Love of All", "I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)", "Didn't We Almost Have It All", "So Emotional", "Where Do Broken Hearts Go" , "I Will Always Love You" και My Love Is Your Love θα ακουστούν απο σκηνής … σχεδόν ζωντανά.

Μια προσομοίωση της Γουίτνεϊ Χιούστον – ένα ολόγραμμα της πρόωρα χαμένης σταρ - ξεκινά διεθνή τουρνέ στις αρχές του 2020 και η BASE Hologram, η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία του παρουσιάσε την πρώτη εκδοχή του ολογράμματος.

Tickets for An Evening with Whitney - The Whitney Houston Hologram Tour throughout the UK are on sale now! https://t.co/yUD4QCIykm pic.twitter.com/DWcbapEoad — BASE Hologram (@BASEHologram) September 20, 2019

Το "An Evneing With Whitney: The Whitney Houston Hologram Tour" κάνει πρώτο σταθμό στο Μεξικό, μεταξύ 23 Ιανουαρίου και 9 Φεβρουαρίου, ακολούθως σταματά σε διάφορα σημεία στην Ευρώπη (Αγγλία, Δανία, Αυστρία, Σκωτία, Ιρλανδία, Νορβηγία και αλλού) και το επόμενο φθινόπωρο εμφανίζεται στη Βόρεια Αμερική.

«Η Γουίτνεϊ Χιούστον ήταν ένα ταλέντο το οποίο δεν περιγράφεται με λέξεις, η επίδρασή της και η δεξιοτεχνία της υπερέβαιναν κάθε όριο» τόνισε, σε ανακοίνωση, ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της BASE Hologram και BASE Entertainment, Μπράιαν Μπέκερ. «Αυτό που δημιουργούμε εδώ είναι μια νέου τύπου θεατρική εμπειρία, σχεδιασμένη να αιχμαλωτίσει τη μαγεία.