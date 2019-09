Guardian: Ο ήλιος δύει για τη Χρυσή Αυγή στην Ελλάδα

«Μετά από μία δολοφονία, αποτυχίες και την τελευταία εκλογική ήττα, το νεοναζιστικό κόμμα κλείνει τα γραφεία του σε όλη τη χώρα και οι Έλληνες αγκαλιάζουν το τέλος μιας "εποχής οργής"» γράφει η βρετανική εφημερίδα Guardian, σε αφιέρωμά της για το τέλος της Χρυσής Αυγής στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, για χρόνια το πενταόροφο κτήριο στη Λεωφόρο Μεσογείων 131 συμβόλιζε την άνοδο και την επιτυχία της Χρυσής Αυγής - κάποτε τρίτης πολιτικής δύναμης στη χώρα.

«Σήμερα, η κουρελιασμένη σημαία, το σπασμένο σήμα και οι κλειστές πόρτες λένε μια άλλη ιστορία: την πτώση της Χρυσής Αυγής, λόγω της οργής και της οικονομικής κρίσης, του μίσους, της δολοφονίας και των ποινικών κατηγοριών».

