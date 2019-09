Νίκη Φέτελ στο γκραν πρι της Σιγκαπούρης (βίντεο)

Νέα μεγάλη επιτυχία για τη Ferrari.

Μετά τις πρωτιές του Σαρλ Λεκλέρκ στα γκραν πρι του Βελγίου και της Ιταλίας, ήρθε η σειρά του Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος τερμάτισε πρώτος, μετά από 22 αγώνες (!) και πρώτη φετινή, στο σημερινό γκραν πρι της Σιγκαπούρης, 15ο αγώνα του φετινού παγκόσμιου πρωταθλήματος της Φόρμουλα Ενα.

That's FIVE wins in Singapore for Seb #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/VpcCj5ZysT