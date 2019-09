Ξεκίνησε η μεγαλύτερη επιστημονική αποστολή στην Αρκτική

Επιστήμονες από 19 χώρες ξεκίνησαν την Παρασκευή για τη μεγαλύτερη επιστημονική αποστολή που έχει γίνει ποτέ στην Αρκτική, διάρκειας ενός έτους, προκειμένου να μελετήσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, η οποία είναι ιδιαίτερα ορατή στον Βόρειο Πόλο.

Το παγοθραυστικό Polastream του γερμανικού Ινστιτούτου Άλφρεντ Βέγκενερ, στο Μπρεμερχάφεν, απέπλευσε από το Τρόμσε της βόρειας Νορβηγίας, στο πλαίσιο της αποστολής "Mosaic". Εκατοντάδες επιστήμονες, που θα εναλλάσσονται πάνω στο πλοίο, θα μπορέσουν έτσι να περάσουν τον επόμενο χρόνο κοντά στον Βόρειο Πόλο.

Το Polarstream θα συνοδεύεται από τέσσερα παγοθραυστικά της Ρωσίας, της Κίνας και της Σουηδίας, ενώ αεροσκάφη και ελικόπτερα θα αναλάβουν να μεταφέρουν τους επιστήμονες και να τους εφοδιάζουν με τρόφιμα και άλλα είδη.

Προκειμένου να εκτελέσει κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο την αποστολή του, το πλοίο θα αφεθεί να πλέει μαζί με τους πάγους όπου το πάνε τα θαλάσσια ρεύματα.

What a view on #MOSAiCexpeditioThe team had the chance to see incredible #northernlights. This won't be possible for most parts of the expedition, which will lead the participants too far north where the lights are not visible. #Arctic #Icedrift



: Stefan Hendricks pic.twitter.com/K8At5AdgyX