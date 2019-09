Νέο Κόμιξ στα περίπτερα

9 συναρπαστικές ιστορίες διάσημων σχεδιαστών:

ΤΟ ΝΗΣΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Island at the Edge of Time

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Ντον Ρόσα

ΟΙ ΘΕΡΜΟΦΟΡΕΣ Hot Water Bottles

Ο Βίκαρ εικονογραφεί μια ιστορία του Πωλ Χάλας και του Τζακ Σάττερ

ΤΡΙΑ ΜΕΙΟΝ ΔΥΟ ΙΣΟΝ ΕΝΑ Three Minus Two is One

Μια ιστορία του Πατ και της Κάρολ Μακ Γκρηλ σε σχέδιο του Μάρκο Ρότα

ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΑΓΩΤΟ ΚΑΙ ΤΡΑΜΠΟΛΙΝΟ Green Ice Cream and a Trampoline

Ο Σεζάρ Φεριόλι εικονογραφεί μια ιστορία σε σενάριο του Μπάιρον Έρικσον

Ο ΜΑΝΑΤΖΕΡ ΤΟΥ ΚΥΡΟΥ Gyro’s Manager

Ο Ντάαν Γίππες εικονογραφεί ένα παλιό ημιτελές σενάριο του Καρλ Μπαρκς επεξεργασμένο και συμπληρωμένο από τον Τζων Λάστιγκ

Ο ΤΥΧΕΡΟΣ ΓΡΟΥΣΟΥΖΗΣ The Lucky Jinx

Μια ιστορία σε σενάριο και σχέδιο του Νόελ Βαν Χορν

ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΩΔΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ Action Vacation

Μια ιστορία σε σενάριο του Περ Χέντμαν και εικονογράφηση του Φρανσίσκο Ροντρίγκες Πεϊνάδο σε συνεργασία με την Ενρικέτα Περέα

ΤΑ ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ All in the Contract

Μια ιστορία του Όλαφ Μοριάρτυ Σόλστραντ σε σχέδιο του Κάρλος Μότα

ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ Space Litter

Ο Φάμπιαν Ερλινγχόιζερ εικονογραφεί ένα σενάριο του Γιενς Χάνσεγκαρντ

