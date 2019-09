ΡΕΘΥΜΝΟ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΑΠΟ 27 ΕΩΣ 29/09/2019



Ένα τριήμερο με αθλητικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για όλη την οικογένεια θα απολαύσουν όσοι βρεθούν στο Ρέθυμνο της Κρήτης, στη διάρκεια του ISOMAN Equalized Triathlon Sprint Distance. Η διοργάνωση προσφέρει στους συμμετέχοντες αθλητές μια ξεχωριστή εμπειρία που περιλαμβάνει 1,4 χλμ. κολύμπι, 12,3 χλμ. ποδήλατο και 5,3 χλμ. τρέξιμο. Κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι τριαθλητές, κολυμβητές, δρομείς, καθώς και όλοι όσοι αγαπούν τον αθλητισμό αναμένεται να πλαισιώσουν τους αγώνες και το σύνολο των παράλληλων δραστηριοτήτων (Kids Lazer Run, ποδηλατική βραδυπορία, γιόγκα κ.ά.), τα οποία συνδιοργανώνουν ο Δήμος Ρεθύμνου και η TRIMORE-XTERRA Greece. Κ.Β.

trimore.gr



ΤΡΕΒΙΖΟ

ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΕΩΣ 10/11/2019





Η Gallerie delle Prigioni παρουσιάζει την ομαδική έκθεση «When you dance you make me happy», σε επιμέλεια Νικόλα Βαμβουκλή, με επιλεγμένα έργα τέχνης από τη συλλογή Luciano Benetton που εστιάζουν στο ανθρώπινο σώμα. Ο χορός χρησιμοποιείται μεταφορικά, καθώς το σώμα κινείται, σταματά, αποκτά δύναμη μέσα σε μια ομάδα, παρακμάζει και θριαμβεύει. Στα κελιά της πρώην φυλακής του Habsburg συγκεντρώθηκαν γλυπτά, πίνακες ζωγραφικής, εκτυπώσεις και βίντεο από διεθνείς καλλιτέχνες. Μεταξύ των έργων είναι τα αποκομμένα Polaroids από το Maripol, τα οποία αποτυπώνουν το βλέμμα των διασημοτήτων. Π.Λ.

facebook.com/GallerieDellePrigioni/