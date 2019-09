Σεισμός 6,3 Ρίχτερ στο Πουέρτο Ρίκο

Σεισμική δόνηση 6,3 βαθμών έπληξε σήμερα την περιοχή βορείως της πόλης Ιζαμπέλα στο Πουέρτο Ρίκο, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Earthquake off Puerto Rico coast, USGS has it as a 6.3, EMSC has it as a 5.8 https://t.co/NWg5jgZZF6