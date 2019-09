Ντόναλντ Τραμπ - Γκρέτα Τούνμπεργκ: Η «συνάντηση» και το αμφιλεγόμενο tweet του Αμερικανού προέδρου

Την παθιασμένη ομιλία της έφηβης ακτιβίστριας Γκρέτα Τούνμπεργκ, που άνοιξε τις εργασίες της Συνόδου για το Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, σχολίασε με ανάρτησή του στο Twitter o Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 24, 2019

«Φαίνεται ένα πολύ χαρούμενο κορίτσι το οποίο πρσβλέπει σε ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον. Χάρηκα που την είδα!», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ένα σχόλιο που θα μπορούσε να εκληφθή και ως «σαρκαστικό», αφού στη συγκεκριμένη ομιλία η 16χρονη ακτιβίστρια μοιάζει οργισμένη, ενώ καταδικάζει την ολιγωρία των ηγετών της διεθνούς κοινότητας να λάβουν αποφασιστικά μέτρα στη μάχη εναντίον της κλιματικής αλλαγής.

'She seems very happy': Trump appears to mock Greta Thunberg's emotional speech https://t.co/9nZH1OUt9b — The Guardian (@guardian) September 24, 2019

«Όλα είναι λάθος. Δεν έπρεπε να είμαι εδώ, έπρεπε να βρίσκομαι στο σχολείο μου, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού (...) Πώς τολμάτε; Μου κλέψατε τα όνειρά μου και την παιδική ηλικία μου με τα κενά λόγια σας», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ομιλία της η Γκρέτα.

Παραλλήλα, βίντεο κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με την τυχαία «συνάντηση» τους στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου για το Κλίμα των Ηνωμένων Εθνών, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε «τελευταία στιγμή» να παραστεί. Αρκετοί είναι δε αυτοί που σχολιάζουν το «βλοσυρό» - όπως χαρακτηρίστηκε - βλέμμα της 16χρονη ακτιβίστριας προς τον πρόεδρο των ΗΠΑ όταν η άφιξή τους συνέπεσε χρονικά.