Προβολές ντοκιμαντέρ σε μια παλιά εκκλησία, βίγκαν χοτ ντογκ και διάλειμμα αλά σουηδικά, για καφέ και γλυκίσματα.

Moderna Museet

Ola Billgrens Plats 2-4

Τηλ. +46 40-6857937

Τρίτη-Παρασκευή 11.00-18.00,

Σάββατο-Κυριακή 11.00-17.00

Είσοδος ελεύθερη



Το Moderna Museet αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για τους φιλότεχνους. (Φωτογραφία: Getty Images/Ideal Image)



Αν σας αρέσει η μοντέρνα τέχνη, τότε το Μάλμε είναι η πόλη σας. Πέρα από το Konsthall και πολλές άλλες μικρότερες, ανεξάρτητες γκαλερί, αξίζει να περάσετε από το Moderna Museet (αδελφάκι του ομώνυμου μουσείου της Στοκχόλμης). Βρίσκεται σε ένα δρομάκι στο κέντρο της πόλης και αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για μια επίσκεψη, προκειμένου να θαυμάσει κανείς την έκθεση που ξεδιπλώνεται σε δύο ορόφους. Εκτός αυτού, οι χαρακτηριστικές, χτυπητά κίτρινες, τουαλέτες του μουσείου είναι ίσως το διασημότερο μέρος για σέλφι στο Μάλμε.

– Ella Holttinen

Cine-Club Doc Lounge

Babel, Spangatan 38

Τηλ. +46 72-3609314

Τρίτη 19.00-22.00

Εισιτήριο: 8,5 ευρώ



Στο Doc Lounge κάθε βραδιά είναι ιδιαίτερη. Εδώ διοργανώνονται προβολές ντοκιμαντέρ (μάλιστα η διακόσμηση του χώρου είναι σχεδιασμένη ανάλογα με τη θεματική της εκάστοτε προβολής), που συχνά συνδυάζονται με ζωντανή μουσική, ομιλίες και συζητήσεις με σκηνοθέτες. Τα κινηματογραφικά δρώμενα πραγματοποιούνται σε μια παλιά εκκλησία που έχει μετατραπεί σε ciné-club. Όποιος ενδιαφέρεται, είναι προτιμότερο να έρθει πριν αρχίσει η προβολή, για να πιει ένα ποτό και να απολαύσει τη χαλαρή ατμόσφαιρα του χώρου. Δεδομένης της δημοφιλίας των προβολών, καλύτερα να κάνετε την κράτησή σας online.

– Ella Holttinen

Kοκτεϊλ μπαρ Plan B

Norra Grängesbergsgatan 26

Είσοδος ελεύθερη



Αυτό το DIY στέκι στο παρελθόν στεγαζόταν σε ένα υπόγειο και αντιμετώπιζε ανά τακτά χρονικά διαστήματα προβλήματα με τις αρχές. Μετακόμισε όμως σε νέο χώρο, κοντά στη χιπ γειτονιά Möllan, και πλέον λειτουργεί επίσημα ως κοκτέιλ μπαρ με κήπο. Μπορείτε να καθίσετε στη βεράντα του για ένα ποτό ή για ένα βίγκαν χοτ ντογκ. Το πρόγραμμά του είναι πλούσιο, αφού φιλοξενεί συχνά διεθνείς καλλιτέχνες ή ντόπια ανερχόμενα ταλέντα, ενώ και οι τιμές των συναυλιών είναι πολύ λογικές.

– Ella Holttinen

Μπάνιο στο Scaniabadet

Είσοδος ελεύθερη



Περάστε από το Δυτικό Λιμάνι, για να κάνετε βουτιά στο Scaniabadet και να θαυμάσετε τον πύργο Turning Torso. (Φωτογραφία: Werner Nystrand)



Το Scaniabadet βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Δυτικού Λιμανιού και ενδείκνυται για ανθρώπους σαν εμένα, που πηγαίνω εκεί χωρίς τα παιδιά, για να απολαύσω τα βαθιά και παγωμένα νερά του. Υπάρχει μια πολύ ωραία ξύλινη κατασκευή για ηλιοθεραπεία και ένα σημείο με γρασίδι, όπου μπορείς να κάνεις πικνίκ, να παίξεις ποδόσφαιρο ή απλώς να χαλαρώσεις, εάν επικρατεί συνωστισμός δίπλα στη θάλασσα. Αν βρεθείτε στο Μάλμε μια ζεστή, ηλιόλουστη μέρα, περάστε από το Scaniabadet. Μαζεύει πολύ κόσμο, αλλά πάντα υπάρχει χώρος για έναν ακόμα.

– Sine Jochumsen

Εστιατόριο Saltimporten Canteen

Grimsbygatan 24

Τηλ. +46 70-6518426

Δευτέρα-Παρασκευή 12.00-14.00

Γεύμα: 9 ευρώ



Βιομηχανική διακόσμηση και λιτό μενού στο Saltimporten Canteen.



Το Saltimporten Canteen σερβίρει υπέροχο φαγητό, είναι πολύ δημοφιλές και απευθύνεται σε ενήλικες, αφού τα γεύματά του δεν ταιριάζουν σε παιδικούς ουρανίσκους. Εκτός από το πιάτο ημέρας, το μενού περιλαμβάνει και ένα χορτοφαγικό πιάτο που αλλάζει κάθε εβδομάδα, επομένως η επιλογή είναι εύκολη. Είναι ωραίο για μια φορά να μην πρέπει να επιλέξεις ανάμεσα σε χιλιάδες προτάσεις. Η διακόσμηση είναι βιομηχανική, με μακριά τραπέζια που παραπέμπουν σε αυθεντική καντίνα. Φροντίστε να περάσετε τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια των διακοπών σας από εδώ.

– Sine Jochumsen

Κλαμπ No Time For Us

Norra Parkgatan 2

Είσοδος: 11 ευρώ



Indie pop μελωδίες στο κλαμπ No Time For Us.



Ευτυχώς για τους μουσικόφιλους, η μουσική σκηνή του Μάλμε προσφέρει πολλές επιλογές. Μία από αυτές είναι και το κλαμπ No Time For Us. Η ονομασία (αλλά και η αισθητική και η γενικότερη αύρα) του μαγαζιού προέρχεται από το ομώνυμο τραγούδι των ’90s της σουηδικής μπάντας Broder Daniel. Η playlist του περιλαμβάνει παλιά και καινούργια indie pop κομμάτια, ενώ μπορείτε να ζητήσετε να παίξουν και τα δικά σας αγαπημένα, για να λιώσετε τις σόλες σας στην πίστα μέχρι τα ξημερώματα.

– Ella Holttinen

Slottsträdgardens Kafé

Malmöhusvägen 8

Τηλ. +46 40-304034

Δευτέρα-Παρασκευή 11.00-15.30,

Σάββατο-Κυριακή 11.00-17.00

Γεύμα: 14 ευρώ



Κρυμμένο πίσω από το κάστρο του Μάλμε βρίσκεται ένα καφέ-εστιατόριο με έναν όμορφο εξωτερικό χώρο, ιδανικό για τις μέρες που κάνει ζέστη. Σερβίρει σουηδικές νοστιμιές, όπως καπνιστό σολομό με πατάτες, ανοιχτό σάντουιτς (smörgas), παραδοσιακά ψωμάκια κανέλας και σπιτικό καφέ. Το μενού είναι πληθωρικό, παρά το μικρό μέγεθος του μαγαζιού. Περάστε για γεύμα ή για fika (το καθιερωμένο διάλειμμα που κάνουν οι Σουηδοί για να τα πουν με τους φίλους τους με καφέ και γλυκίσματα). Οι τιμές είναι λογικές και το σέρβις εξαιρετικό.

– Adarsh Ravichandran

Αγορά τροφίμων Malmö Saluhall

Gibraltargatan 6

Δευτέρα-Πέμπτη 10.00-19.00,

Παρασκευή 10.00-21.00,

Σάββατο 10.00-17.00,

Κυριακή 11.00-16.00



Στην αγορά τροφίμων του Μάλμε (Saluhall) θα βρείτε επίσης ντελικατέσεν και εστιατόρια. (Φωτογραφία: Katarina Szuter)

Η αγορά τροφίμων (Saluhall) με τα εστιατόρια και τα ντελικατέσεν άνοιξε το 2014. Στεγάζεται –εν μέρει– στα πρώην αμαξοστάσια τρένων, οπότε η αρχιτεκτονική της συνδυάζει το παλιό με το σύγχρονο, κάτι πολύ συνηθισμένο, δεδομένου ότι το Μάλμε υπήρξε βιομηχανική πόλη. Μου αρέσει να έρχομαι εδώ για φαγητό όταν θέλω να δοκιμάσω λίγο απ’ όλα, από πίτσα, τηγανητές πατάτες και μπέργκερ μέχρι νουντλς, ψάρι, τυρί, φρούτα και κέικ. Από ροφήματα σερβίρονται καφέδες, χυμοί, τσάι, ποτά, αλκοολούχα και μη. Το νερό βρύσης είναι δωρεάν.

– Sine Jochumsen

Παμπ Mässingshornet Restaurang & Musikpub

Kirsebergsgatan 32

Τηλ. +46 40-937307

Δευτέρα-Σάββατο 15.00-01.00,

Κυριακή 15.00-00.00

Πιάτο με χάμπουργκερ: 10 ευρώ



To Mässingshornet αποτελεί κορυφαία στάση μιας καλής μπαρότσαρκας. Θα έλεγα ότι είναι από τις καλύτερες παμπ για να πιάσεις κουβέντα με τον πρώτο Σουηδό που θα βρεθεί μπροστά σου. Βρίσκεται στην περιοχή Kirseberg, στην οποία έχει να πατήσει τουρίστας εδώ και δεκαετίες, γεγονός που κάνει τη βόλτα απείρως ενδιαφέρουσα. Οι υπεύθυνοι καμαρώνουν για τις βραδιές «ανοιχτού μικροφώνου» και τα δωρεάν live. Υπάρχει ένα κύπελλο όπου οι επισκέπτες βάζουν τον οβολό τους για να στηρίξουν τους μουσικούς, γι’ αυτό μην ξεχάσετε να βάλετε τον δικό σας, εάν περάσετε καλά.

– Joe Eagan

Café Basement

Langgardsgatan 8

Τηλ. +46 40-122930

Δευτέρα-Τετάρτη 15.00-22.00,

Πέμπτη-Σάββατο 14.00-23.00,

Κυριακή 14.00-18.00

Σάντουιτς και ποτό: 16,5 ευρώ



«Pytt i panna», ένα δημοφιλές πιάτο στη Σουηδία και γενικά στη Σκανδιναβία. (Φωτογραφία: Shutterstock)

Στο Café Basement –ένα bar-restaurant που βρίσκεται στη συνοικία Gamla Väster, με τα γραφικά στενά και τα κουκλίστικα σπίτια– θα απολαύσετε γευστικά σκανδιναβικά πιάτα, όπως σπιτικούς κεφτέδες, χοιρινό σχάρας με σος κρεμμυδιού και βέβαια «pytt i panna», ένα πιάτο που κάθε επισκέπτης της Σουηδίας πρέπει να δοκιμάσει τουλάχιστον μία φορά (εδώ το φτιάχνουν με πατάτα, χοιρομέρι, τηγανητό αυγό και παντζάρια). Έχουν καλές μπίρες και κρασί σε λογικές τιμές, κάτι που είναι σχετικά δυσεύρετο στο κέντρο του Μάλμε. Στη συνέχεια περπατήστε έως την πλατεία Stortorget, την πιο παλιά και πιο μεγάλη της πόλης.

– Joe Eagan

Το Spotted by Locals είναι μια σειρά εφαρμογών και μπλογκ με επικαιροποιημένα tips από ντόπιους σε περισσότερες από 60 πόλεις σε Ευρώπη και Βόρεια Αμερική – www.spottedbylocals.com.