Μήνυση κατά Σνόουντεν

Με την κατάθεση αγωγής κατά του Εντουαρντ Σνόουντεν και του εκδοτικού οίκου Μακ Μίλαν απάντησαν οι ΗΠΑ, με το σκεπτικό ότι το βιβλίο του, «Permanent Record», που κυκλοφόρησε διεθνώς στις 17/9, παραβιάζει τις συμφωνίες εχεμύθειας που έχει υπογράψει ο Σνόουντεν με τη CIA και την NSA. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ισχυρίζεται ότι ο Σνόουντεν δεν έστειλε το βιβλίο του προς έγκριση. Από την πλευρά του, ο εκδοτικός οίκος εξέφρασε τη στήριξη του στον Σνόουντεν, ενώ ο δικηγόρος του σημείωσε ότι μέσα το βιβλίο δεν αποκαλύπτει κρατικά μυστικά που δεν έχουν ήδη δημοσιευθεί σε ειδησεογραφικούς οργανισμούς. Ο Εντουαρντ Σνόουντεν ζει στη Ρωσία.



Βασιλικές εμπειρίες

Τις εμπειρίες της από την εργασία της δίπλα στη βασίλισσα της Αγγλίας αφηγείται η Αντζελα Κέλι στο βιβλίο «In The Other Side of the Coin», που θα κυκλοφορήσει από τον εκδοτικό οίκο HarperCollins. Η Αντζελα Κέλι είναι η προσωπική σύμβουλος και σχεδιάστρια της βασίλισσας εδώ και 25 χρόνια. Ξεκίνησε την καριέρα της ως η προσωπική της ενδυματολόγος και έπειτα επιμελούνταν όλη την εξωτερική της εμφάνιση, ενώ είναι το πρώτο μέλος του προσωπικού της βασιλικής οικογένειας που παίρνει αυτή την «ιδιαίτερη άδεια» να γράψει ένα βιβλίο που θα εξιστορεί τα όσα έζησε στο πλάι της Ελισάβετ. Η έκδοση στα αγγλικά αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου.



Οικολογική μόδα

Η μόδα είναι μια από τις βιομηχανίες με ευαίσθητες κεραίες στον τομέα των τάσεων και της νέας αγοράς. Ετσι ο εκδοτικός οίκος Egmont θα κυκλοφορήσει μια νέα «βίβλο» για «sustainable fashion» από τη συγγραφέα Σάρα Κλίμκιου και τη σχεδιάστρια Κιμ Χάνκινσον, που θα απευθύνεται στους οικολογικά ευαίσθητους εφήβους της γενιάς που εμπνέει η Γκρέτα Τούνμπεργκ. Το βιβλίο με τίτλο «Fashion Conscious» θα τυπωθεί με μελάνι φτιαγμένο από λαχανικά και χωρίς πλαστικό στο εξώφυλλό του. Αναμένεται στην αγορά τον Αύγουστο του 2020.



Με αφορμή τη «Φόνισσα»

Το Σάββατο 5 Οκτωβρίου ο Κώστας Σταμάτης, επιμελητής εκδόσεων, και ο Κώστας Ζερβός, ψυχαναλυτής, συζητούν με θέμα «Η “Φόνισσα” του Παπαδιαμάντη: σε αναζήτηση ψυχικού χώρου», στο Polis Art Café. Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο δημόσιων συζητήσεων ανάμεσα σε ψυχαναλυτές και ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών για τη συνάντηση ψυχαναλυτικών ιδεών με την ελληνική κουλτούρα. Στις 12 το μεσημέρι. Πεσμαζόγλου 5, Στοά του Βιβλίου.