Επιμένουν στην παραπομπή Τραμπ οι Δημοκρατικοί μετά την αποκάλυψη των διαλόγων με Ζελένσκι

Επιμένουν οι Δημοκρατικοί στην ενεργοποίηση της διαδικασίας για την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, μετά και την αποκάλυψη των διαλόγων Τραμπ – Ζελένσκι για την βοήθεια της Ουκρανίας στην διεξαγωγή έρευνας σχετικά με τον πρώην Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ και νυν υποψήφιο χια το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές του 2020, Τζο Μπάιντεν.

Σύμφωνα με τα πρακτικά του τηλεφωνήματος που έγινε τον περασμένο Ιούλιο και δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο , ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βόλντιμιρ Ζελένσκι να διερευνήσει εάν ο Τζο Μπάιντεν έκλεισε μία «έρευνα» που διεξάγονταν για εταιρεία αερίου στην Ουκρανία, στην οποία απασχολούνταν ο γιος του, Χάντερ.

As President Trump promised, here is the full, unredacted transcript of his call with the Ukrainian President: https://t.co/XURxHAjTDK

Μετά την δημοσιοποίηση των πρακτικών του τηλεφωνήματος, η Δημοκρατική πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόζι δήλωσε ότι το περιεχόμενο επιβεβαιώνει ότι είναι αναγκαία η διεξαγωγή έρευνας για την παραπομπή του Αμερικανού προέδρου.

«Το κείμενο αυτό επιβεβαιώνει ότι ο πρόεδρος Τραμπ υιοθέτησε μια συμπεριφορά που υπονομεύει την ακεραιότητα των εκλογών μας, την αξιοπρέπεια του αξιώματός του και την εθνική ασφάλειά μας», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πελόζι.

Όσον αφορά τον υπουργό Δικαιοσύνης ,Ουίλιαμ Μπαρ - τον οποίο ο Τραμπ αναφέρει στο τηλεφώνημα με τον Ζελένσκι - ο πρόεδρος της Επιτροπής Δικαστικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε ότι θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από τις έρευνες .

«Ο πρόεδρος Τραμπ έσυρε τον υπουργό Δικαιοσύνης σε αυτόν τον κυκεώνα. Το ελάχιστο που πρέπει να γίνει, είναι να αυτοεξαιρεθεί ο Μπαρ μέχρι να ξεκαθαρίσουμε την υπόθεση», ανέφερε ο Τζόραλτν Νάντλερ, ο Δημοκρατικός πρόεδρος της Επιτροπής, σε ανάρτησή του στο Twitter.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ τη Νέα Υόρκη, ο Τραμπα από την πλευρά επανέλαβε εκνευρισμένος ότι δεν άσκησε «την παραμικρή πίεση» στην Ουκρανία και ότι το όλο θέμα «είναι πιθανότατα το μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών στην αμερικανική ιστορία. Είναι ντροπή». Νωρίτερα μάλιστα, με ανάρτησή του στο Twitter,α ανέφερε ότι οι Δημοκρατικοί θα έπρεπε να ζητήσουν «συγνώμη» μετά την δημοσιοποίηση των πρακτικών του τηλεφωνήματος.

Will the Democrats apologize after seeing what was said on the call with the Ukrainian President? They should, a perfect call - got them by surprise!