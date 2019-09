Με μια θεατρική παράσταση, την πρώτη από τις δικές της παραγωγές, εγκαινιάζει τη νέα καλλιτεχνική σεζόν η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. Ο σκηνοθέτης Θάνος Παπακωνσταντίνου εμπνέεται από την Αποκάλυψη του Ιωάννη, ένα από τα πιο ερμητικά θεολογικά κείμενα, και δημιουργεί μια παράσταση για τη σύγχρονη τελετουργία (3/10).

Οπως φαίνεται και από αυτό το πρώτο δείγμα γραφής, το πρόγραμμα που ανακοίνωσε χθες η Στέγη είναι πολύπλευρο, με πρωτότυπες ματιές πάνω στον σύγχρονο διεθνή πολιτισμό. Εμπειρη πια, καθώς κλείνει φέτος σχεδόν την πρώτη δεκαετία ως ενεργός πυρήνας πολιτισμού, η Στέγη εξακολουθεί να διατηρεί τους προβληματισμούς της και τις ανησυχίες της. Παραμένει ευαίσθητη τόσο απέναντι στα ελληνικά όσο και στα διεθνή πράγματα.



«Atlas Athens»

Παρουσιάζει δράσεις που ξεκινούν συζητήσεις, παίρνει θέσεις για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, το περιβάλλον, το ψηφιακό μας παρόν, την εικονική μας πραγματικότητα, το σώμα μας και τα νοητά σύνορά μας. Μιλάει για την Αθήνα, τη Νέα Υόρκη, το Λος Αντζελες, τη Μέση Ανατολή, ταξιδεύει παντού στον κόσμο, απελευθερώνοντας τις δυνάμεις των Ελλήνων καλλιτεχνών και παρουσιάζει στη χώρα παγκόσμιες πρεμιέρες και σημαντικές συμπαραγωγές.

Μία από αυτές τις πολυαναμενόμενες παγκόσμιες πρεμιέρες, με ξεχωριστό ελληνικό ενδιαφέρον, είναι το νέο έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου (6-31/5/2020), ο οποίος πέρυσι ενθουσίασε και συγκίνησε με την παράσταση «Since She» (συμπαραγωγής της Στέγης), που ήταν αφιερωμένη στην Πίνα Μπάους. Αλλωστε ο χορός υπήρξε ανέκαθεν ένας από τους δυνατούς τομείς της Στέγης, και το φετινό πρόγραμμα εγκαινιάζεται με τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ραμπί Μουέ, έναν καλλιτέχνη με έδρα το Βερολίνο, που έρχεται στην Αθήνα μαζί με τους Dance On Ensemble και δύο έργα: το «Elephant», στο οποίο αναρωτιέται τι αφήνει πίσω του ένας πόλεμος, και το «You Should Have Seen Me Dancing Waltz», που εξετάζει πώς το ανθρώπινο σώμα μπορεί να μεταβληθεί σε απροσπέλαστο τείχος (8-10.11.2019). Τέλος, ένας επίσης γνώριμός μας και αγαπητός καλλιτέχνης, ο Ευριπίδης Λασκαρίδης, επιστρέφει με το παράδοξο και γοητευτικό του σύμπαν, συστήνοντάς μας ένα θίασο από παράξενα πλάσματα στο «Elenit» (28.11-7.12.2019).



«Rootlessroot. Stones & Bones»

Βλέποντας συνολικά το πρόγραμμα, είναι σαφές ότι φέτος θα μοιραστούμε με τη Στέγη μια χρονιά εκπλήξεων. Περιμένουμε παραστάσεις και δρώμενα που θα μας ξαφνιάσουν καλλιτεχνικά, όπως η μουσική παράσταση «ΚΡΡΑΜΑ» του συνόλου ΤΕΤΤΤΙΞ με χημικές ουσίες τους αφρικανικούς ρυθμούς, το ιαπωνικό θέατρο, τις ζυγιές της Μακεδονίας, τη μουσική του Περού, το πανκ και το μέταλ (18-19/10). Αλλά και άλλες που θα κερδίσουν την προσοχή μας επειδή βλέπουν τη καθημερινότητα με πρωτότυπο τρόπο, όπως το «Happiness Machine», έναν 24ωρο μαραθώνιο μουσικής και προβολών, έναν μουσικό προβληματισμό γύρω από την οικονομία του σήμερα, με συζητήσεις, συναυλίες, ταινίες animation (1-2/11). Οι βασικές θεματικές φέτος είναι: Κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία, σύνορα, περιβάλλον, Digital, πόλη και Ιστορία - Νέες αφηγήσεις.

Η Στέγη συνεχίζει να συνεργάζεται με οργανισμούς στην Ελλάδα που τους ενώνει το ίδιο πάθος για τον πολιτισμό, όπως το γειτονικό της Πάντειο Πανεπιστήμιο, και να συμμετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα με εταίρους από χώρες όλης της ηπείρου. Πολλές από τις φετινές παραγωγές είναι συμπαραγωγές με μερικούς από τους πιο σημαντικούς διεθνείς πολιτιστικούς οργανισμούς, ενώ συνεχίζει να προωθεί και να προβάλλει εκτός συνόρων τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό με το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια».