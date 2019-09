Τζένιφερ Λόπεζ και Σακίρα μαζί στο ημίχρονο του Super Bowl 2020

Δύο από τις μεγαλύτερες λατίνες σταρ σήμερα, η Τζένιφερ Λόπεζ και η Σακίρα, θα εμφανιστούν στο ημίχρονο του Super Bowl 2020, όπως ανακοίνωσε η National Football League (NFL), διοργανώτρια αρχή του ομώνυμου πρωταθλήματος του αμερικανικού ποδοσφαίρου των ΗΠΑ.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 2 Φεβρουαρίου του 2020 στο Hard Rock Stadium στο Miami Gardens, της Φλόριντα και οι δύο διάσημες τραγουδίστριες θα δώσουν τη δική τους παράσταση στο ημίχρονο του μεγάλου αγώνα - ένα από τα τηλεοπτικά προγράμματα με την μεγαλύτερη τηλεθέαση στις ΗΠΑ.

“It doesn’t get any bigger than this!” @JLo and @shakira will headline the Super Bowl halftime show next year https://t.co/XEaUVeYXeb

Το 100ο ημιχρόνου του NFL θα μεταδοθεί live από το τηλεοπτικό δίκτυο Fox.

Αν η Σακίρα και η Τζένιφερ Λόπεζ παραμείνουν οι μοναδικές ερμηνεύτριες του σόου, θα είναι η πρώτη φορά που δύο γυναίκες θα αναλάβουν το σόου, χωρίς τη συμμετοχή άνδρα καλλιτέχνη.

Ενθουσιασμένη η Σακίρα, έγραψε στα social media... «πάμε να βάλουμε φωτιά στον κόσμο, δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό».

It doesn’t get any bigger than this! So excited about getting on that #SuperBowlLIV #PepsiHalftime stage! @JLo #nosvemosMiami #happybirthdaytomeee pic.twitter.com/BVosjrOcwN